Son dakika… Reina’da katliam yapmadan önce bu videoyu izlemiş

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan terörist Abdulgadir Masharipov'un bu videoyu izleyerek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Reina’da 39 kişiyi katledip 71 kişiyi de yaralayan IŞİD’li terörist Abdulgadir Masharipov’a Rakka’dan gönderildiği iddia edilen videoda ünlü eğlence mekanının tanıtım görüntüleri yer alıyor. Görüntüler, saldırganın o gece mekanın içindeki rotasıyla aynı…

Masharipov ifadesinde, görüntüleri izledikten sonra içeride ona göre hareket ettiğini kabul etti.

YILBAŞINDA ÇOK SAYIDA EYLEM ÖNLENMİŞ

Öte yandan, IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 70 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler içerisinde yılbaşına “canlı bomba” eylem hazırlandığında olan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi.