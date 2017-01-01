Son dakika… Reina’daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu: Özellikle İstanbul'da yılbaşına yönelik istihbaratlar vardı ve biz de tedbirler aldık. Saldırganın 1 kişi olduğu gözüküyor. Saldırıyı düzenleyip içeride kıyafetini değiştirdiğine yönelik bilgiler var.

Bakan Soylu: Özellikle İstanbul'da yılbaşına yönelik istihbaratlar vardı ve biz de tedbirler aldık. Saldırganın 1 kişi olduğu gözüküyor. Saldırıyı düzenleyip içeride kıyafetini değiştirdiğine yönelik bilgiler var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy’de Reina isimli gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının ardından Şişli Etfal Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları, ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı “Hastanelerde 65 yaralı var. 4’ünün de durumu ciddi. Tedavileri sürüyor” dedi.

Akdağ’ın ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Şimdi milletimizin şunu demeye hakkı var” diyerek ‘istihbarat’ eleştirilerini yanıtladı. Bakan Soylu “Gerek DEAŞ gerek PKK gerek DHKPC yani içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerekse kendi istihbarat örgütlerimize bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani ‘şurada bir olay olacak’ yönünde… İstanbul’da Ankara’da… Bunun üzerine özellikle yılbaşı ile ilgili arkadaşlarımız Türkiye’nin her tarafında önlem aldılar. En yoğun önlemler de İstanbul’da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusuydu. Bir kısmı istihbaridir, bir kısmı emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde… İstanbul Emniyet Müdürümüz de olaydan çok kısa bir önce bölgedeydi. Beşiktaş Belediyesince düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi konusuna (Dolmabahçe’de) bakıyordu… Sayın valimiz güvenlik komuta merkezindeydi. Özellikle yılbaşından önce birçok operasyon da gerçekleştirildi. Bu tür istihbaratlar her zaman geliyor, değerlendiriliyor.” diye konuştu.

İLGİLİ HABER 'ABD ihbarını vermişti... Göz göre göre...'

‘SALDIRGAN TEK BAŞINA’

Reina’daki saldırıyı “insanlık dışı, vahşet” olarak yorumlayan Soylu, saldırganların 3 kişi olduğu iddialarını da yalanladı. Bakan Soylu “arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor” dedi.