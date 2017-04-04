Süleyman Şah operasyonunu darbeci general yönetmiş!

Suriye’deki türbeye yapılan ‘Şah Fırat’ harekatını, darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş yönetti. Sönmezateş, 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli basan timdeydi. Şimdi tutuklu...

Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede, çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris baskınında aktif rol oynayan ve FETÖ'den tutuklu bulunan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in polis ifadesi de yer aldı. Sönmezateş, şunları anlattı:

ASKERİ UÇAK…: Akıncı Üssü'nden bir uçağın ayarlanarak Dalaman Havalimanı'na yönlendirileceği, Cumhurbaşkanının bu uçak ile Akıncı'ya götürüleceği bilgisi bana verildi. Söylenen, Cumhurbaşkanı'nın bindirileceği uçağın askeri bir uçak olup Dalaman Askeri Havalimanı'nda bekliyor olacağıydı.

ÜZERİME ATILIYOR: Biz Semih Terzi öldükten 20-25 dakika sonra ve Cumhurbaşkanı'nın orada olmadığı bilindiği halde Marmaris'e yönlendirildik. Bu olayların Ankara ve İstanbul ayağında ne Semih Terzi ne de ben varım. Buna rağmen tüm sorumluluk bizim üzerimize atılıyor. Ben ve Semih Terzi ile bu işi bitirmek istiyorlar. Çünkü bu olayları itiraf eden general pozisyonundaki tek kişi benim. Ben bu kadar üst noktada olsam, ihtilalin en önemli hedefi olan Cumhurbaşkanı'nın sağ olarak alınması operasyonunda yakıt ikmali sıkıntısı da çekmezdik.

ÖLDÜRECEKLERDİ: Tutuklandıktan sonra Zekeriya Kuzu bana ‘Biz sizi öldü biliyorduk' dedi. Kuzu'nun ifadesinde FETÖ'cü olduğunu itiraf ettiğini ancak olaylar nedeniyle beni suçladığını biliyorum. Ben aynı Semih Terzi gibi benim de bu operasyon sırasında öldürüleceğimin planlandığını düşünüyorum. Hatta cezaevinde avluda yürürken yerde mermi çekirdeği dahi buldum. Başıma bir iş gelir ise bundan FETÖ'cülerin sorumlu olacağını biliyorum.

OPERASYONU PLANLADI

İddianamede ifadesine yer verilen ve İstanbul Moda Deniz Kulubü'ndeki düğüne baskın düzenleyerek, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı kaçıran ekipte yer alan Astsubay Yılmaz Bahar da, daha önce Sönmezateş ile birlikte Hava Kuvvetleri Karargahı'nda görev yaptığını söyledi. Sönmezateş'in Süleyman Şah operasyonunun planlayıcısı olduğunu açıklayarak ‘'O operasyonu başarıyla tamamladık. Ben türbeyi taşıyan ekibi havadan koruyan ekip içerisindeydim. O zaman da Sönmezateş, operasyonların gizlilik derecesi yüksek olduğu için sadece hazırlık yapmamızı söylemişti'' dedi.