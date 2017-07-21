Tunceli’de ‘Teröre Lanet Yürüyüşü’ başladı

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz için "Teröre Lanet Yürüşüyü" düzenleniyor.

23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından Tunceli-Pülümür yolunda aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. 12 Temmuz’da ise Tunceli-Pülümür karayolunun 25. kilometresinde Pülümür Çayı kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan DNA incelemesinde cesedin kaçırılan Necmettin öğretmene ait olduğu belirlenmişti. Öğretmenin haince kaçırılıp şehit edilmesinin ardından ülke genelinde ve Tunceli’de teröre tepkiler çığ gibi artmıştı.

Teröre tepki göstermek için CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’un öncülüğünde “Teröre Lanet Yürüyüşü” yapılıyor. Yürüyüşe Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Tuncelili katıldı.

Tunceli Belediyesi önünden başlayan yürüyüş devam ediyor. Munzur ile Pülümür Çayı’nın birleştiği yerde sona erecek yürüyüşün ardından katılanlar Pülümür Çayı’na karanfil bırakacak. İHA