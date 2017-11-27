Yağış İstanbul’a doğru ilerliyor! Akşam saatlerinde dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de gök gürültülü ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması belirtilirken, yağmur bulutlarının İstanbul'a doğru ilerlediği özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıracağı iletildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu ilçeleri, Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Güney Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BODRUM’DA FIRTINA VE YAĞIŞ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış sahil kenarlarında bulunan restoran ve kafeleri etkiledi. Saatteki hızının zaman zaman 50 kilometre ulaştığı fırtına nedeniyle birçok işletme masa ve sandalyelerini içeriye almak zorunda kaldı. Ufak çaplı su baskılarının olduğu bazı işletmeler ise dükkanlarının çevresinde önlem almaya başladı.

2 haftadır sıcak havanın etkili olduğu Bodrum'da fırtına ve yağış nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve birçok sahil kenarında dalgaların boyu metrelerce yükseldi.

Bodrum İtfaiye Amirliği yetkililerinden alınan bilgiye göre vatandaşlardan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise Muğla ve çevresinde şiddetli yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alması konusunda uyardı.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya’da devam eden yağışın, bu gece saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya’da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, merkez ve batı ilçeleri Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer’de gece saatlerine kadar çok kuvvetli olacağı, metrekareye 51- 75 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Meteorolojik uyarıda, doğu ilçeleri Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa’da ise yağışın 28 Kasım Salı günü akşam saatlerine kadar şiddetli devam edeceği, metrekareye 75 ile 100 kilogram arası yağış düşeceği vurgulandı. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

MERSİN İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bu geceden başlamak üzere yarın Mersin ve çevresinde kuvvetli sağanak yağmur beklendiğini, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saat 03.00 ile yarın saat 23.59 saatleri arasında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun beklendiği bildirildi. Bu gece Anamur, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde etkili olacak olan yağmur, yarın öğle saatlerinde ise Mersin merkez ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olacak.

Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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