Yağışlı hafta başladı! İstanbul aniden soğuyacak… | Son dakika hava durumu haberleri

Hava sıcaklıkarı düşüyor, aralık ayı gelirken kış kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Bu hafta hava nasıl olacak sorusunu soranlar için cevap Meteoroloji'den geldi. Yağışlı hafta başladı, yağmur nereleri etkileyecek? İşte detaylar...

Yeni hafta başlarken vatandaşlar bu hafta havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla beraber hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Yağışlardan yurdun hemen hemen tamamı etkilenirken, Türkiye’nin doğu ve yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüşecek.

İSTANBUL SOĞUYOR! 5 DERECE BİRDEN…

Gelen soğuk hava dalgası hava sıcaklıklarını da etkileyecek. Bugün İstanbul’da 17 derece dolaylarında seyredecek sıcaklıklar çarşamba gününe kadar 5 derece güşecek. Hafta sonuna doğru yağışlı havanın yurdu terk etmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu ilçeleri, Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.