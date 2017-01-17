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Yatalak hasta yanarak öldü

Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında yatalak hasta olan 61 yaşındaki Mustafa Hayta, yanarak öldü.
22:1617 Ocak 2017
Gündem
Yatalak hasta yanarak öldü
Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında yatalak hasta olan 61 yaşındaki Mustafa Hayta, yanarak öldü.

Akkent Mahallesi’nde yalnız yaşayan yatalak Mustafa Hayta’ya ait evde, bugün saat 15.00’te yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın, tek katlı evi kısa sürede sardı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Çevredekierin ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Harabeye dönen eve giren ekipler, Mustafa Hayta’nın yanmış cesedini buldu. Hayta’nın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayta’ya, kendisine komşu olan uzaktan akrabalarının baktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

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