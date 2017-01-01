Ortaköy Reina'daki 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası RTÜK'ten yayın yasağı geldi.

Ortaköy Reina’daki 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası RTÜK’ten yayın yasağı geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, “01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.