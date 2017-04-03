Yeni anayasa paketinde ekonomi uçacak mı, çiftçi rahatlayacak mı, memur-emekli maaşı artacak mı?

16 Nisan referandumu öncesi 'Evet-Hayır' propagandaları tam gaz devam ederken vatandaş, anayasanın yeni 18 maddesinin neler kazandırıp neler kaybettireceğini soruyor. Kafalardaki en önemli sorular ise ekonomiyle ilgili. İşte o soru işaretlerinin cevapları...

1-) EKONOMİ UÇACAK MI?

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak:

Türkiye ekonomisinin fiili başkanlıkla geçen 2 yılı aşkın sürede büyüme ve kalkınma konusunda iyi bir sınav veremediğini görüyoruz. Türkiye'nin çok partili yaşama geçtiği 1946 ile fiili başkanlığın başladığı 2014 arasındaki dönemde, Türkiye'nin parlamenter sistemle ortalama büyüme hızı yüzde 5.2 oldu. Parlamenter sistemin bekleme odasına alınıp, fiili tek adam yönetiminin uygulandığı 2015 ve 2016'da ise ekonominin ortalama büyüme hızı makyajsız yüzde 3.4'e, makyajla yüzde 4.5'e düştü. Milli gelirimiz fiili tek adam yönetiminde geçen son iki yılda toplamda 78 milyar dolar eridi. Böylece 2014'te 12 bin 112 dolar olan kişi başı gelir, 2016'da 10 bin 807 dolara düştü. Fiili tek adam yönetimi her bir vatandaşa bin 305 dolar fatura çıkardı. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran bu düzenleme ile tesis edilecek tek adam yönetiminde kimsenin mal güvenliği de kalmayacak. Bu durumda, Türkiye'ye yatırımlar da ciddi şekilde azalacak.

2-) ÇİFTÇİ RAHATLAYACAK MI?

Tek adam düzeni ile çiftçi rahatlamaz. Çiftçiyi rahatlatmak için Tarım kanununda yazılı olduğu halde ödenmeyen tarım desteği verilmelidir. Tarım Kanununa göre her yıl en az GSYH'nın yüzde biri kadar tarım desteği ödenmesi gerekiyor. Bu çerçevede kanunen 2007-2015 yılları arası devletin çiftçiye ödemesi gereken destek 131.9 milyar TL'dir. Buna karşın ödenen 64.9 milyar TL'dir. Devlet önce çiftçiye olan 67 milyar TL borcunu ödemelidir. Bu para çiftçi ailesi başına 30 bin TL demektir. Çiftçimizi rahatlatacak olan budur.

3-) MEMUR-EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Yakın zamanda kurdaki oynamanın ve faizlerdeki artışın şirketler üzerindeki etkisini hafifletmek, iç talebi canlandırmak, böylece halk oylamasında evet sonucunu elde edebilmek için olağanüstü tedbirler açıklandı. Kamuya döviz borcu olanların kurları sabitlendi, 1,5 milyon ilave istihdam hedefiyle sigorta işveren primlerini Hazine'nin ödenmesi kararlaştırıldı. KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu imkanları sonuna kadar açıldı. Ve daha pek çok tedbir… Referandum öncesinde ekonomiyi canlandırmak amacıyla alınan bu tedbirler nedeniyle bütçeye kabaca ek 40 milyar TL civarında yük geleceği anlaşılıyor. Yani bütçede çok manevra alanı kalmadı. Sosyal kesimleri rahatlatacak imkanların halk oylaması öncesinde büyük ölçüde tüketildiği bir ortamda, maaşlarda söylediğiniz anlamda bir artış mümkün görünmüyor.

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