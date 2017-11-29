Zarrab bugün tanık sandalyesine oturacak

ABD'de görülen ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Zarrab ile başlayıp 'Atilla' davasına dönüşen soruşturmanın baş aktörü Reza Zarrab bugünkü duruşmada tanık sandalyesine oturacak. Dava Türkiye saati ile 17:15'te başlayacak...

Dünya, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi yakından ilgilendiren ve New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen Reza Zarrab davasına kilitlendi. Türkiye’den gazetecilerin de izlediği davadan son dakika haberleri üst üste gelmeye devam ediyor.

Davada ilk sözü, açılış konuşmalarını yapan ‘savcılık ve savunma’ aldı. Savcılık ve savunmanın yaptığı açılış konuşmalarında şok suçlamalar gündeme geldi. Bugün ise Türkiye saati ile 17:15’te başlayacak davada Zarrab, saat 20:00’dan itibaren tam 3 gün boyunca tanık sandalyesinde oturacak.

Zarrab, davanın 5. tanığı olarak dinlenecek.

O AN…

İddia makamındaki savcı, mahkeme başladığı sırada jürinin bulunduğu tarafa dönüp, “Bu bir yalanlar davası. Size bu yalanları söyleyeni, yapanı göstereceğim. Amerika’yı zarara uğratan, ambargolarını delen bu isim” dedikten sonra parmağıyla Hakan Atilla’yı görerek “işte budur. O kişi Hakan Atilla’dır” şeklinde konuştu.

Salonda şok etkisi yapan bu konuşmanın ardından savcılığın ve savunmanın dinlenilmesine geçildi.

İŞTE O ANIN FOTOĞRAFI;