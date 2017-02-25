Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? GS – BJK maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi gün sayıyor. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında gözler Galatasaray - Beşiktaş maçına çevrildi. Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını düşürmek için sahasında oynayacağı maçta galip gelmek istiyor. Avrupa'da son 16'ya kalarak moral bulan lider Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda puan kaybetmeden devam etmek istiyor. Ligde 118. kez karşı karşıya gelecek Galatasaray - Beşiktaş maçından kim galip çıkacak? Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi gün sayıyor. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında gözler Galatasaray - Beşiktaş maçına çevrildi. Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını düşürmek için sahasında oynayacağı maçta galip gelmek istiyor. Avrupa'da son 16'ya kalarak moral bulan lider Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda puan kaybetmeden devam etmek istiyor. Ligde 118. kez karşı karşıya gelecek Galatasaray - Beşiktaş maçından kim galip çıkacak? Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Beşiktaş derbisi Süper Lig’de 22. haftanın en önemli maçı olarak merakla bekleniyor. Süper Lig lideri Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde bir üst tura adını yazdırmanın morali ile çıkacağı Galatasaray maçından galibiyetle dönmek istiyor. Galatasaray ise yeni hocası Igor Tudor ile sahasında oynayacağı ve taraftarının desteğini alacağı Beşiktaş maçında galip gelerek puan kayıplarına son vermek ve liderle arasındaki puan farkını dörde düşürmek istiyor. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI BÜLENT YILDIRIM’IN

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre TT Arena'da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan üstlenecek.

GALATASARAY’DA BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise sekiz gruba ayrılarak ayak tenisi oynadı. Antrenman öncesi Galatasaray’ın defans oyuncusu Semih Kaya'nın 26. yaş günü kutlandı. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ’IN GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmana bireysel programına devam eden Caner Erkin katılmadı. Matej Mitrovic ve Adriano Correia ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması sonrası minik kale maç yapıldı. Antrenman duran top çalışması ve şut çalışması ile sona erdi.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları maç ile ligde 118. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 117 maçın 43’ünü Galatasaray kazanırken 32’sinde Beşiktaş galip geldi. İki takım 42 kez ise yenişemediler. Galatasaray’ın sahasında oynanan 58 derbi maçın 23’ünde sarı-kırmızılılar galip geldiler. Beşiktaş ise 14 kez kazanırken 21 maç ise berabere bitti.

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 339 kez karşılaştılar. Bu maçların 122’sinden Galatasaray galip geldi. Beşiktaş 104 kez kazanırken 113 maç ise berabere bitti. İki takım arasında oynanan son üç maçta Beşiktaş’ın 2 galibiyeti bulunuyor. Bir maç ise berabere bitti. Fakat bu maçlardan önceki on maçta ise Beşiktaş’ın Galatasaray’a karşı galibiyeti bulunmuyor. Türk Telekom Arena’da oynanan son 3 maçta iki takım golsüz berabere kaldı.

Süper Lig 22. haftasında Galatasaray – Beşiktaş maçı 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray- Beşiktaş maçı saat 20.00’da başlayacak. Hakem Bülent Yıldırım’ın yöneteceği Galatasaray Beşiktaş derbisini BeIN Sports canlı olarak yayınlayacak.