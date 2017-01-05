2017 drone’ların yılı olacak

Her geçen gün yaygınlaşan drone'ların 2017'ye daha da çok kullanılacağı öngörülüyor. Şu anda 5 bin olan drone sayısı yıl sonuna kadar 20 bine çıkacak.

Her geçen gün yaygınlaşan drone'ların 2017'ye daha da çok kullanılacağı öngörülüyor. Şu anda 5 bin olan drone sayısı yıl sonuna kadar 20 bine çıkacak.

Uçan helikopter tipi drone'lardan, tekerlekli ya da yüzen drone’lara kadar çevremizde gezinen bu harika aygıtları 2017'de daha çok konuşacağız. Bu sıralar özellikle zincir teknoloji mağazalarında bu tür araçların birçok modelini vitrinlerde boy gösteriyor. Bazıları ucuz ve çocuklara yönelik, bazıları da pahalı ve üzerlerindeki fotoğraf veya video kameralar ile profesyonel kullanıma yönelik bu araçların daha gelişmiş olanları ise yakında sırasıyla duyurulacak.

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5 BİN DRONE HAVADA

Şu anda tahminlere göre dünya çapında aynı anda 5 bin adet drone gökyüzünde geziniyor. Gelecek sene bu rakamın dört katına çıkıp 20 bin adete ulaşması bekleniyor. Gelecekte drone'lar sadece eğlence için kullanılmayacak. Amazon, UPS ve DHL gibi lojistik firmaları helikopter drone'lar ile paket taşımaya başladılar bile.

Bunlara olası tehlikeleri gökyüzünden izleyecek polis teşkilatları, yangınları havadan takip edecek itfaiye kurumları da eklenecek. Ayrıca şehir yönetimleri doğal felaketlerde uçan drone kullanarak durum analizi yapacaklar. Akıllı şehirlerde güvenlik veya trafik yoğunluğu takip amaçlı özel izinli drone araçların kullanıldığını göreceğiz.

UÇUŞ İÇİN LİSANS ZORUNLULUĞU GELEBİLİR

Daha şimdiden Intel, Yuneec, DJI ve Sensefly gibi firmalar yenilikçi drone ürün ve çözümler geliştirmeye başladılar bile. Bu alandaki tek sorun, hükümetlerin bu uçan araçlarlar ilgili düzenlemeler konusunda çoğu zaman nasıl hareket edeceğini bilememesi. Tüm drone kullanıcılarını serbest mi bırakmalılar yoksa her aracı tek tek izine mi bağlamalılar?

Nükleer santrallerin, havaalanlarının, askeri üslerin ve devlet dairelerinin etrafında drone uçmasına daha şimdiden bir çok hükümet izin vermiyor. Bu konuda tartışmalar 2017 ve sonraki yıllarda devam edecek.