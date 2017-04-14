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iPhone 8’de ‘home’ tuşu olmayacak

İTALYA merkezli teknoloji sitesi Mac City, teknoloji devi Apple’ın iPhone’un 10’uncu yıldönümünde piyasaya sürmesi beklenen iPhone 8 modeline ait olduğu ileri sürülen bir video yayınladı.

02:4714 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
iPhone 8’de ‘home’ tuşu olmayacak
İTALYA merkezli teknoloji sitesi Mac City, teknoloji devi Apple’ın iPhone’un 10’uncu yıldönümünde piyasaya sürmesi beklenen iPhone 8 modeline ait olduğu ileri sürülen bir video yayınladı.

İTALYA  merkezli teknoloji sitesi Mac City, teknoloji devi Apple'ın iPhone'un 10'uncu yıldönümünde piyasaya sürmesi beklenen iPhone 8 modeline ait olduğu ileri sürülen bir video yayınladı. Videoya göre, iPhone 8'de fiziksel bir ‘home' tuşu yer almayacak. Her zaman aktif kalacak dijital bir tuşun eklenmesi sayesinde, iPhone 8'in dokunmatik ekranı telefonun ön yüzünü tamamen kaplayacak şekilde büyüyecek. Tuş donanımının kalkması sayesinde telefonun içinde açılacak yer sayesinde, daha yüksek kapasiteli bir pil yerleştirileceği de iddialar arasında yer alıyor.

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