Aşk şehri Verona’ya yolculuk

İtalya'nın Verona şehri Romeo ve Juliet'in masalsı aşkına tanık oldu. Bu hikaye ister gerçek olsun, ister Shakespeare'in hayal ürünü olsun Verona'ya daha da romantik bir karakter kattığı bir gerçek. Verona'nın dar sokaklarında gezerken veya Juliet'in evini gördükten sonra bu destansı aşkı hayal etmemek pek mümkün olmuyor.

İtalya deyince akla muhteşem lezzetler geldiğinden Verona'ya gittiğinizde de Veneto bölgesinin şaraplarını ve yemeklerini tatmak isteyeceksiniz. Bunun için yapabileceğiniz en doğru şey Verona'nın şehir merkezinde bulunan Signorvino'ya gitmek. Her şeyden önce Signorvino'da İtalyan kültürünün çok önemli bir parçası olan şaraplarını keşfedeceksiniz.

Sundukları neredeyse 1500 çeşit şarap arasından istediklerinizi doğru tavsiyeler ve mükemmel bir servis eşliğinde tadabileceksiniz. Burada hem şarap hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz, hem de tadım yaparak damak zevkinize uygun şarabı seçip dilerseniz sonrasında da satın alabileceksiniz. Şarap tadımını yaparken Signorvino'nun sunduğu Veneto bölgesine ait lezzetlerini de denemeniz gerek.

Verona'ya yılın her anı gidilebilir. Ancak Ekim ayında gitmeyi seçerseniz bütün şehri hareketlendiren Intimissimi On Ice show'a gitme şansını yakalayabilirsiniz. Her yıl heyecanla beklenen show, iç giyim markası Intimissimi tarafından düzenleniyor ve Verona'nın muhteşem güzellikteki tarihi arenasında izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor.

Arena'nın bir buz pistine dönüştürüldüğü show'a dünyaca ünlü buz patenciler ve Andrea Bocelli gibi sanatçılar katılıyor. Tüylerinizin diken diken olacağı bu show'dan çıkarken aklınızda şiirsel görüntüler ve unutulmaz melodiler kalacak.