Bebekleri serinleten lezzetler

Bebekler de bizler gibi sıcak havalarda bunalabiliyor… Onları bugünlerde ferahlatıcı ve sağlıklı ek gıdalarla beslemek oldukça önemli…

Meyvelerle tanıştırın

Mevsim meyvelerini kullanarak hazırlayabileceğimiz atıştırmalıklar hem onların beslenme ve gelişim sürecini olumlu etkiler, hem meyve tüketme alışkanlıklarını küçük yaşta geliştirir hem de güzel bir damak zevki kazanmalarını sağlar. Sıcaklarda onların ferahlaması için, mutlaka herhangi bir alerjik özelliği olmadığı meyveleri bilerek, tatlı ek gıdalar hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki pratik tarifler hem sizin hem bebeğiniz için ideal…

Muzlu Dondurma

Yapılışı: Muzları, kabuklarını soyduktan sonra 1 saat kadar dondurucuda bekletin ve buz tutmalarını sağlayın. Daha sonra buzun hafif çözülmesini bekledikten sonra dilim dilim doğradığınız muzları blender'a atın. Badem yağını, balı ve yaban mersinini de blender'a ekleyin ve karışımı püre haline getirin. Karışımı küçük kaplara dökerek buzlukta biraz daha sert bir kıvama getirerek bebeğinize afiyetle yedirebilirsiniz.

Salatalıklı kavunlu püre

Malzemeler

– 2 ince dilim kavun

– 4 adet salatalık

– 2 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı: Kavunun çekirdeklerini ayıklayın ve kabuğunu soyun. Aynı şekilde salatalığın da kabuğunu soyun ve daha sonra kavunla birlikte blender'a atarak karıştırın. Karışımı blender'dan alıp kaplara dökün ve buzlukta dondurma kıvamına gelmesini sağlayın. Daha sonra yoğurt ve dilerseniz bal ile tatlandırarak bebeğinize afiyetle yedirin.