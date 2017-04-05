15’inci maddenin sırrı!

Bir Allah'ın kulu da şu 15'inci maddeyi sorsun başkan adayına… Dünyada örneği var mı acaba?

Madde Türkiye'nin bütçesi hakkında… Seçilmiş Meclis'in bütçe üzerinde hiçbir rolü ve söz hakkı olmayacak. Milletvekillerini niye seçiyorsak? Peki, nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı keyfine göre bütçeyi hazırlayacak. Bütçe, Meclis'e sunulacak. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle muhatap bile olmayacak. Artık Meclis'e Saray'dan bir görevli gelip bütçeyi anlatmaya zahmet eder mi bilinmez.

Eğer Meclis karşısında muhatap bulabilirse soracak; “Neden Diyanet'in bütçesini on beşe katladınız?” Karşısındaki siyasi sorumluluk taşımadığı için tartışmaya girmeye gerek bile görmeyecek; “Paşa gönlümüz öyle istedi!”

Altı yüz süs

Cumhurbaşkanının hazırlayacağı bütçeye Meclis onay vermezse, reddetse dahi Cumhurbaşkanı hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Bütçe kanunu süresinde yürürlüğe konulmaması halinde geçici bütçe kanunu çıkarılacak.

O da çıkarılmaması durumunda değişiklik falan yapılmayacak. Dediğim dedik! Yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlenme oranına göre artırılacak. Bu durum beş yıl boyunca devam da edebilecek. Ya 600 milletvekili ne işe yarayacak? Meclist'e süs olacak.

Cumhurbaşkanı ister Hazine kaynaklarını kullanır ister Hazine'nin alternatifi Varlık Fonu'nu… Kim ne diyecek? Varlık Fonu bugün kime bağlı? Başbakana. Anayasa değişirse Başbakan olmayacağı için yetkiler Cumhurbaşkanı'na geçecek. Yani Cumhurbaşkanının iki tane bütçesi iki tane de hazinesi olacak. İkisiyle de borçlanacak.

Sana hesap mı vereceğim?

Varlık Fonu bir şirket olarak kuruldu ve denetlenemez… Sayıştay'a tabi olmaması kesmedi, aralarında Kamu Mali Kontrol Yasası, Devlet Memurları Yasası, Harcırah Yasası, KİT'ler ile Fonların Denetlenmesi Hakkında Yasa, Kamu ve Devlet İhale Yasası'nın da bulunduğu yasalardan muaf…

Kesmedi mi? Başkan kanun kararnamesi çıkarıp, mesela cep telefonu faturalarına 5'er lira fon payı koyup kaynak yaratır, onu da istediği yere akıtır.

Sayıştay demişken, sahi artık o neyi denetleyecek? Meclis zaten kendi bütçesine sahip değil. Sayıştay ne adına yapacak denetimleri? Yapamayacak! Muhtemelen bize bulaşma, kafana göre takıl diyecekler. Hesap mı verecekler?

Sen vergini vereceksin, gerisiyle ilgilenmeyeceksin. Paranın nasıl harcandığını denetleyemeyeceksin. Getirilmek istenen 15'inci madde budur güzel kardeşim, geri dönemeyeceksin.