Ampul ne ile yanar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikte üç ay boyunca zam olmayacağını açıkladı. Neden üç ay? Oysa Enerji Bakanı Berat Albayrak yılın başında 2017'de elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını söylemişti.

Her üç ayda bir zam yapmayacağız deyip teşekkür mü bekliyorlar acaba? Bırakın zammı, indirim olması gerekiyor ama öyle bir söylüyorlar ki sanırsın iyilik yapıyorlar!

Zaten “zam” demek yasak… Eğer daha fazla fatura ödüyorsanız, ya fiyat ayarlaması ya da “diğer kalemler” adı altında yapılan düzenlemedir o!

Bakın 2012 ve 2016 yıllarını ele alalım. İkisinde de yaklaşık 46 milyon sm3 doğalgaz ithal edildi. Dünyada doğalgaz fiyatları öyle bir düştü ki, 2012 yılında gaz ithalatına tam 42 milyar dolar öderken, 2016 yılında aynı miktarda ithalata 16.5 milyar dolar ödedik. Geçen yıl 25.5 milyar dolar daha az ödedik.

Işığı gören enerji işinde!

Türkiye elektriğinin üçte birini doğalgazdan üretiyor. Maliyetler düşüyor. Elektrik fiyatı yerinde sayıyor. Haliyle artan kâr BOTAŞ'ın cebine kalıyor. BOTAŞ da Varlık Fonu'na devredildi. Alın size kaynak!

Bir başka açıdan bakalım. Yenilenebilir enerji… Rüzgar, su güneşten elde edilen enerji… 2013 yılında sadece 38 firmanın faaliyet gösterdiği bu alanda, artık 234 firma faaliyet gösteriyor. Kurulu güç ise 534 MW iken sadece 3 yıl içinde 5 bin 424 MW'a yükseliyor. Onlarca firma da izin bekliyor. Simit evi kurar gibi parası olan enerji işine atılıyor. Neden?

Aklımda deli sorular… Acaba diyorum, bu yatırımları yapanların paralarını hızlıca çıkarıp kâr edebilmeleri için mi fiyatlar düşürülmüyor?

Nükleer kazık!

Bakın geçtiğimiz günlerde Konya Karapınar'da kurulacak 1.000 megavatlık güneş enerjisi santrali için ihale gerçekleştirildi. Yapılan ihale en düşük teklif olan 0,0699 dolar/kwh ile kazanıldı.

Bunun anlamı bugünkü kurdan devlet 25 kuruştan alım garantisi veriyor. Dolar artıkça garanti verilen fiyat da artacak. Bugün elektrik kaçtan gidiyor? Yaklaşık 15 kuruştan! Dünyada enerji her geçen gün ucuzluyor, biz bütün hesaplarımızı fiyatların artması üzerine yapıyoruz.

Yine bu ucuzu… Nükleer santral anlaşmasına göre bugünkü kurdan elektriği 45 kuruştan alacağız. Alım garantisi bugünün üç katı ve dolar üzerinden…

İktidarın parti amblemi ne?

Ampul! Ampul neyle yanar? Elektrik! İşin sırrı da burada galiba…