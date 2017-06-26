Cehenneme hoş geldiniz!

Literatürde sigara içmek, alkol kullanmak gibi zararlı tüketim alışkanlıklarına bedel yüklemek amaçlı konulan vergilere “günah vergileri” denilir.

Son olarak Suudiler sigaraya yüzde 100 oranında “günah vergisi” getirdi. Ülkede yıllık 1.3 milyar dolarlık sigara içiliyordu. Haliyle şimdi bir o kadar da günah vergisi olarak toplanacak. Paralar Amerika'ya silah almak için yollanacak. Günahları af olacak!

Zira Suudiler aldığı vergilere “günah” diyorsa, Türkiye hepten cehennemlik… Büyük günahlar işliyor olmalıyız ki ateşteyiz ateşte…

Bizde 10 TL'ye satılan paket sigaranın 8 lira 20 kuruşu vergi… Bir paketten 3 dal 5 nefesi çıkar, kalan 16 daldan fazlasını sanki devlet içiyor vergisiyle…

Hele Türkiye'de cep telefonu alıp konuşmak, araba alıp kullanmak zinhar günaha giriyor!

Yanlışlıkla iki bin motor araba alıyorsan külliyen haram kapsamında… Tövbeler de tutmaz, yanarsın valla! Günah çıkarmaya gitsen sana faydası olmayan kilisenin papazı bile şaşar bu duruma…

Aracın gümrük girişi 56 bin lira… Artık aracın içinde nasıl bir günah işlemeyi düşünüyorsanız üzerine yüzde 160 ÖTV ve yüzde 18 KDV ödeyeceksiniz. Günahsa günah, oldu bir kere, araba tenime değdi demeyin daha ÖTV'nin de KDV'si de var. Hepi topu 56 bin TL gümrük girişli aracın maliyeti çıktı mı 173 bine! Artık satış yapan bayi de üzerine ne kadar kâr amaçlı günah yüklerse fiyatı o oluyor. Size yazık, paraya günah!

Hangi günahın bedelini bu?

Hepsinden geçtim, maaş almak, maaş vermek bile vergilere bakarsak bildiğin zina…

Aylık gelirinizin 8 bin lira brüt olduğunu farz edelim. İyi para… Yılda 96 bin lira brüt maaş alıyorsunuz demektir. Devlet, vergileriyle işin içerisine dâhil olunca elinize geçecek para yılda 63 bin 792 liraya gelir. Siz aylık maaş 8 bin lira alıyorum diye dolaşırsınız ama gerçekte 5 bin 316 aylık net paraya çalışıyorsunuzdur. Günahınız olarak yıllık 32 bin 208 lira kesilir.

İşveren ne yapsın? Onun yatacak yeri yok. Size ayda 5 bin 316 lira net para verebilmenin maliyeti 9800 lira… Yılda 53 bin 808 lirası günaha gidiyor!

Kulislerde çokça konuşulan yeni bir vergi var. Millette günah işleyecek para kalmadığından, ülkenin kasası ufaktan boşaldığından, şimdi “şişmanlık vergisi” getirmeyi planlıyorlar. Şekerli ürünlere fazladan vergi koymaya meyilliler. Valla koysunlar, bana kalsa ayakta alkışlarım bu kararı…

Ancak o iş o kadar kolay değil. Bu ülkenin en sağlam lobicileri şekercilerdir. Yurtdışından da destek görürler. Hele nişasta bazlı şeker deyince akan sular durur. Zararı bilinir yine de yedirdikçe yedirilir.

Ülke adına iyi bir iş yapmak istiyorsan ülkede satılan şekerli gıdalara getireceksin “obezite vergisini”… Bam, bam, bam… Bu da nereden çıktı derseniz, namı diğer Şeker Bayramı'nı kutluyoruz ya… Kutlu olsun.