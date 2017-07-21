Olsa dükkân senin!

KDV sistemi, bu haliyle sürdürülebilir değil. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Bu itirazı eden kim? Maliye Bakanı… Kılını kıpırdatmayan kim? Maliye Bakanı'nın da içinde görev aldığı Hükümet…

Yılın başına vergi hedefi konuldu; 511 milyar lira toplanacak.

Bunun 141 milyarı KDV ve 136 milyar lira ÖTV olacak. Yani? Dolaylı olarak kazansa da, kazanmasa da milletin cebinden 277 milyar lira alınacak!

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Altı aylık sonuçlar açıklandı… Toplam 387 milyar liralık vergi çıkmış, bunun 247 milyarı ödenmiş. Ya ödenmeyen 140 milyar? Kısmetse gelecek yıl çıkacak affı bekliyor. Nitekim son 5 yılın 4'ünde vergi affı uygulandı. AKP hükümetleri 15 yılda 9 kez af çıkarttı. Bir anormallik var ki vergiler ödenemiyor.

Utanmasalar vergileri paketleyip varlık yönetim şirketi adı altında milleti hayatından bezdiren tefecilere satacaklar. Onlar da avukat ücreti, dosya masrafı, faizi derken borcu bir güzel ikiye, üçe katlayıp kabus olacaklar. Aman diyeyim, akıl vermek gibi olmasın!

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Giderler çok fazla, gelir yetmiyor. Açıklamaya göre bütçe ilk altı ayda 25.2 milyar lira açık verdi. Tabii ki yine yüzünü gözünü boyayıp makyajladılar.

Bütçe açıkları az görünsün diye “faiz dışı fazla” olarak açıklanır. Yani ödeyeceğin faiz sayılmaz. Ödemeyecek misin? Tabii ki ödeyeceksin. Borç değil mi? Borç! O zaman neden açıklanmıyor? Bütçe çirkin görünüyor.

Faiz dışı fazlada fazlalık olmadığı gibi 12.5 milyar liralık daha açık var. Yani? Bütçe açığı 37.7 milyar liraya denk geliyor ki, işler burada sarpa sarıyor.

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Daha fazla harcama yapabilmek adına Hazine her ihalede piyasada ne kadar para varsa çekip topluyor, borçluluğu artırıyor.

“Bu kadar açık nasıl kapanacak?” diye hesap yaparken gazetelerde bir haber yayımlandı; Milli Güvenlik Kuruluna sunulan FETÖ ile Mücadele Raporu'na göre örgütün 7.5 milyarı gayrimenkul, 41 milyar lirası şirket varlığı olmak üzere toplam 48.5 milyar devlete geçmiş.

Açıklar için bu parayı adres gösterip “ekonomi iyi” edebiyatı bile yapıldı! Şaka mı? Değil valla, adamlar ciddi!

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Peki, şirketleri 41 milyar lira olarak nasıl değerlediler? Bu şirketlerin banka borcu yok mu? Kayyum atanınca şirketlerin bankalara borcu siliniyor mu?

Çoğunun içi boşaltılmış. Şirketi sahiplensen borçlu çıkarsın.

Güzel kardeşim bırak mahkeme kararını, şirketlerin daha birçoğu arafta… Şirket ile ilgili yazılmış iddianame, başlamış yargılama bile yok… FETÖ ile bağlantılı olduğuna karar verilen şirketlerin varlıklarını nasıl hemen alacak yazıyorsun?

Ülke FETÖ'nün parasına kaldı! Hani çıkardığınız kıyafetlerin cebinde para ararsınız ya, iş o hale geldi.