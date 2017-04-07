3’ü, 1 Kemal’in karşısına çıkamadı!

3 kişiler.

3 güçlü kişi.

3 vuran.

3 toz kaldıran.

3 tozu dumana katan.

3'ü 1 Kemal'den korktu.

1 Kemal tek başına.

52 gündür tekrarlıyor.

İster teker teker.

İster ikişer ikişer.

İster üçünüz birden

Gelin karşıma geçin.

TV ekranına çıkalım.

Sorularıma cevap verin.

Halk dinlesin.

Kime inanacağını seçsin.

* * *

1 milyon 351 bin hayranı onun için bağış yaptı. Seçim kampanyasında harcasın diye para bağışladı. 41 milyon seçmen sandığa gitti. 21 milyonu ona oy verdi. Oyların yüzde 51,79'unu o aldı. Cumhurbaşkanı seçildi.

Çok güçlü.

Kemal'in karşısına çıkmıyor.

Neden korkuyor?

Partisine Hazine'den seçimde harcasın diye 298 milyon lira yardım verildi. Son seçimde kullanılan 47 milyon oyun 23 milyon 668 binini onun partisi aldı. Oyların yüzde 49'u onu destekledi. Partisi, eski başbakanı bir gecede yolladı, yeni Başbakan o oldu.

Çok güçlü.

Kemal'den çekiniyor.

Karşısına çıkamıyor.

Neden korkuyor?

Partisine Hazine'den seçimlerde harcasın diye 78 milyon TL yardım yaptı. Son seçimde kullanılan 47 milyon oyun 5 milyon 694'ünü yani oyların yüzde 11.9'unu aldı. MHP Genel Başkanı olmaya devam etti. Çark etti, Cumhurbaşkanı ile kan kardeş oldu.

Gücünü iktidarla birleştirdi.

Bir dediğini iki etmiyorlar.

Yine de çekiniyor.

Kemal'den kaçıyor.

* * *

Bu Kemal ne?

Yüzde 25 oy desteğine çakılıp kalmış. İşadamları onun destekçisi değil. Tarikatlar onu tutmuyor. Gazete patronlarını korkutamıyor. ABD ile Rusya'ya “Eyyyyy….” kükremesi yapamıyor. 47 milyon oyun ancak 12 milyonunu toplayabiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal, bu güçsüz haliyle

“3 tozu dumana katanı” korkutuyor.

TV'ye çıkmadılar.

* * *

Kemal, soruyor:

Adil Öksüz MİT ajanı mı?

Ajan değilse nasıl kaçtı?

Adil Öksüz'ü kim kaçırdı?

Devlet niye onu bulamıyor?

Kemal Soruyor:

Darbe girişimden önceydi.

1 Savcı iddianame yazdı.

Adil Öksüz, imam dedi.

Darbe hazırlığını işaret etti.

Yani darbeyi biliyordunuz. Darbe girişimini önleyebilirdiniz. Neden önlemediniz? Kontrollü darbe işinize mi geldi?

Kemal Soruyor:

FETÖ, ByLock ile telefonlaşıyor.

215 bin kişi ByLock kullanmış.

Kim bu 215 bin kişi.

Listeyi niçin açıklanmıyorsunuz? Açıklayın isimleri, halk görsün, tanısın, neden korkuyorsunuz?

Kemal yine soruyor:

AKP Trabzon milletvekilinin ablası ByLock kullandı, FETÖ şüphelisi diye hapse atıldı. AKP Kilis, Hatay, Kırıkale, Aydın, Sakarya, Kayseri milletvekillerinin kardeşleri de ByLock kullandı diye hapse atıldılar. AKP milletvekilleri dışarıda ve siz ‘partimizde FETÖ'cü yok' demektesiniz, buna beni nasıl inandıracaksınız?

Kemal yine soruyor:

FETÖ ana iddianamesini hazırlayan savcı niçin görevden alındı? Çatı iddianamede “üst akıl” diye yazılan baş şüpheli kim, hangi kişi, hangi ülke? Niçin açık yazılmadı? Meclis Darbe Komisyonu raporunu niçin gizliyorsunuz?

* * *

Kemal'den korkmuyorlar.

Sorularından korkuyorlar.

Halk uyanır diye mi!

HAYIR demek için 60 neden (52 )

“Hayır çıkarsa ne yaparız” korkusu!

Cumhurbaşkanı ve Başbakan çevrelerinde “hayrı çıkarsa ne yaparız” türü önlemler mi konuşuluyor? Ben bilmiyorum. Başdanışmana bakıyorum: Cumhurbaşkanı Hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum, “Hayır çıkması halinde halkın tereddüt ettiği noktaları giderip yeni bir modelle halkın önüne çıkılması gerektiğini” söyledi. Baş danışman ortada “hayır çıkma” ihtimali yoksa boş yere niye konuşsun! Anketlerde “kararsız” oranı da hâlâ yüksek çıkıyor ve “hayır” savunucusu Kemal Kılıçdaroğlu' nun TV'lere çağrıldığında izlenmesi 38'inci sırada yer bulurken aynı saatlerde “evet” savunucusu Binali Yıldırım 54'üncü sırada kalıyor.