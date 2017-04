Sukuk dilen! Et ithal et! “Evet” iste!

Sukuk nedir? Bilenler bilmeyenlere anlatır: Sukuk; faizsiz bonodur. Parası olana gidilir. Ben sana “sukuk” vereyim sen bana “borç dolar ver” denir. Faiz, şeriata göre haram. İkimiz de Müslümanız. Sen bana “sukuk karşılığı dolar” verince ben sana “faiz yerine kâr payı” vereceğim. Allah ikimizden de razı olacak.

Sukuk bu.

İnanca uygun borçlanma.

Borçlanma piyasa ekonomi dilinde kravatlı, kolalı gömlekli, lacivert takım elbiseli dilenciliktir. Takım elbiseli Hazine ve banka bürokratları para sahiplerine giderler, borç isterler. Para sahibi Avrupalı, ABD'li, Japon ise “faiz pazarlığı” yaparlar, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Suudi Arabistanlı ise “faiz yerine gelir payı, kira getirisi” verirler.

Bizim Hazine düğmeye bastı.

“Sukuk” satmaya çıktı.

“Sukuk” olmazsa “İcarah” olur.

“İcarah” beğenmezse ”Muzara”!

“Muzara” istemezse “Musaka”!

Hepsi faizsiz!

İslam'a uygun dilencilik.

* * *

Kendi etini kendin üretemiyorsun, başkasından borç dilenip, başkasının ürettiği eti alabiliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı, Dubai İslamic Bank, HSBC, Standart Charterd adlı aracı bankalara yetki verdi. Onlar Türkiye adına Birleşik Arap Emirlikleri'nden şeriata uygun sukuk borçlanması yapacak.

Türkiye borç dilenecek.

Et ithal edecek.

Çünkü et açığı var.

Et fiyatları uçuyor.

Dana kıyma: 50 TL'yi geçti.

Dana kuşbaşı: 60'a dayandı.

Tam da halktan “Evet oylarını bize verin…Türkiye'yi uçuracağız…” diye meydanları, ekranları, sarayları, salonları inlettikleri sırada “et fiyatlarının uçuşa geçmesi” iyi olmadı!

Sığır ya da koyun.

Havayla beslenmiyor.

Yemle büyüyor.

Yem açığı var.

Yeteri kadar yemi kendi ülkemizde üretecek bir beceri, planlama, proje yapamadılar. Sukuk ile ya da faizle dış borç dilenip yem hammaddesi ithal ettiler. Yine de yetmedi, dışardan bulunmuş dış borçlarla hepsi Hristiyan ülkelerden 2016 yılına kadar 272 bin damızlık sığır, 2.4 milyon damızlık olmayan sığır, 2.2 milyon baş koyun ve keçi, 211 ton sığır eti ithal edildi.

Et fiyatları durmadı.

* * *

Nüfus artıyor. Yerli et üretimi yetersiz, hayvanı besleyip büyütecek yerli yem üretimi de dışa bağımlı. Dolar kuru artınca yemin içine giren ithal hammaddenin de fiyatı arttığı için gidip ahırdaki sığırın besi maliyetinin içine giriyor, bu da kasaptaki, marketteki et fiyatını uçuruyor. Et fiyatları uçmasın diye sığır ithal ediyor, yerli üretim sığırcılığı vuruyor, dışarıdan şeriata uygun sukukla dilenip bulduğu parayla Hristiyan çiftçinin sığırını satın alıyor. Onun hayvancılığına destek vermiş oluyor. Bakan konuşuyor, birileri et fiyatları ile oynuyormuş onları tehdit ediyor. Kim bunlar, kaç kişiler? Bakan'dan niçin korkmuyorlar? Havaya tehdit! Yalan, dolan!

Sukuk dilen!

Et ithal et!

Türkiye'yi uçuracağım de!

Evet iste!

Türkiye'yi bu hava batırır!

HAYIR demek için 60 neden (47)

Bol dalkavuk bulacağı kesin!

Tartışmalar iyi oldu. Netleşti: Halk oyuna sunulacak anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetme yetkisi vardır diye bir cümle geçmiyor. Ancak feshetme anlamına gelecek, “istediği zaman seçime gitme” yetkisi var. Cumhurbaşkanı 5 yıl görev yapacak, iki defa seçilebilecek. Üçüncü yok. Ancak ikinci dönemin bitimine 1-2 ay kala yeniden seçime gidebilir. Böylece adı konulmadan Meclis feshedilmiş olur. Üçüncü dönem de seçilebilir. Üçüncü dönemin bitimine de 1-2 ay kala yeniden seçim isteyebilir. Dördüncü dönem de seçilebilir… Böylece ölünceye kadar cumhurbaşkanı kalabilir. Kuşkusuz halk bu kurnazlığa kanar ve onu yeniden ve yeniden dördüncü, beşinci kez seçerse… Halkın bu kurnazlığa dört defa kanması zor ancak her seferinde bol dalkavuk bulunacağı kesin.