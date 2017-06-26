Öğrenim ve katkı kredisi borçlarına af getirilmeli…

Her yıl birçok üniversite öğrencisi Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi borcu ile mezun oluyor. Öğrenim kredisi borcu bulunan öğrencilerin mezuniyetten itibaren iki yıl içinde geri ödeme yapmaları gerekiyor. Bazı durumlarda askerlik, işsizlik, yüksek lisans ve doktora eğitimi durumu var ise birer yıllık sürelerle borcu erteletmek mümkün.

Erteleme şartları yok ise borçlar zamanında ödenmezse, aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor ve borcun tahsili için Vergi Daireleri görev üstleniyor.

Öğrenim ve Katkı Kredisi borcundan; ancak ölüm ya da “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanlar kurtulabiliyor.

Öğrenim ve katkı kredileri karşılıksız olmalıdır…

Vergi borçları ile ilgili bir Yapılandırma Kanunu çıkarıldığında; öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırılması unutulmuyor.

Geçen yıl 6736 sayılı Kanun çıkarıldığında; öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödemeyen üniversite mezunu sayısı 580 bin kişi idi. Şimdi 7020 sayılı Kanun çıkarıldı. Bugün itibarıyla bu sayının 650 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.

Öğrenim ve katkı kredilerinin, çoğunlukla maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine verildiği dikkate alındığında; üniversiteyi bitirmişsiniz, aileniz iş bulup kendilerine de faydalı olmanızı beklerken, her dört üniversite mezunun birisinin işsiz olduğu ülkemizde, işe girseniz de asgari ücretten hallice maaş aldığınız bir ekonomide; aldığınız kredilerin geri ödenmesi ile ilgili tebligatı aldığınızda, hayatın gerçekleri ile bir anda yüzleşmek zorunda kalırsınız. Karşınızda bir banka değil , alacaklı olarak vergi dairesi yer almaktadır.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğundan dem vurup; Suriyelilere 25 milyar dolar harcadık diye böbürlenirken, üç kuruş kredi verdiğiniz işsiz yada çok düşük maaş alan üniversite mezunlarının peşine düşüyorsunuz.

Türkiye gücünü sadece hükümetin tercih ettiği kişi ve kurumlara değil; bu ülkenin gençlerine de göstermelidir.

Öğrenim ve katkı kredisi borçları silinmeli ve bundan sonra da karşılıksız olmalıdır.

Bu ülkenin en önemli problemi cahilliktir.

Yukarıda yazdıklarımız, temenni olarak kalmaya mahkum gibi; biz şimdi gerçeklere dönelim.

Yapılandırma kapsamına giren öğrenim ve katkı kredisi borçları

Öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlardan 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar 7020 sayılı Kanunun yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir.

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin,

– Borç asılları ile,

– Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi halinde, birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şarttır.

6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir.

Başvuru süresi ve yeri

Başvurular, 30 Haziran 2017'ye kadar (bu tarih dahil);

– Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla,

– Vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Ödeme detayları

Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin olarak ödenebilecektir.

– Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı veya kredi kartıyla,

– Vergi tahsiline yetkili bankalara,

– Vergi dairesi veznelerine yapılabilecektir.

Peşin ödemede büyük avantaj

– Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.

– Ödemelerin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Taksitli ödeme nasıl olacak?

– Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil), kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

– Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır.

– Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Katsayı oranları

– 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1.045

– 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1.083

– 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1.105

– 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1.150