Yeni bir krizin ses dalgası

Sadece gazetecilik yaparsanız, çıkar hesapları içine girmezseniz, ülkemizde olup bitenleri çok net olarak görebilirsiniz. Son yıllarda yaşanan her olayda zaman hep bu köşenin yazarını da haklı çıkarmıştır. Bizlere hakaret edenler, ekranlardan küfredenler şöyle bir geriye dönüp dün savunduklarının, bugün gerçek durumunu görsünler. Dün övdüklerine, bugün küfredenler de onlar.

Özel işlemle Türk vatandaşlığını aldıktan sonra “Rıza Sarraf” adını alan kişi, rüşvet verdiği iddialarını yalanlamıştı. Destekçileri de “yalan, iftira” diye olayı ortaya çıkaranları eleştiriyordu. Sarraf'ı, şanlı bayrağımızın önüne oturtup onun nasıl hayırsever kişi olduğunu anlatıyorlardı.

YENİ Mİ ÖĞRENDİNİZ

2006 yılında yazdığım “Ölüm Kuyuları” kitabımda, Van Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın, eline tutuşturulan Şemdinli iddianamesiyle askere ilk kumpasın içinde yer aldığını belirtmiştim. Aradan yıllar geçti, Ferhat Sarıkaya itirafçı oldu. Kendisiyle de konuşup, itiraflarını darbe girişimi gecesini de anlattığım “Kod Adı Mürted” kitabımda belgesiyle açıkladım. Şimdi, Sarıkaya hakkında “Şemdinli kumpası” nedeniyle iddianame hazırlandı.

“Belgelerle Ergenekon” kitabımda kumpası yazdığımda o dönem “Ergenekoncu”, “Balyoz'da Kumpas”ı yazdığımda darbecilikle suçlanıyorsunuz. 2010 yılında, “Okyanus Ötesindeki Vaiz” kitabım yayımlandığında, bugüne kadar FETÖ ile ilgili ne konuşuluyor, ne yazılıyorsa ortaya koydum. Hakkımda onlarca dava açıldı. O yapıya toz kondurmayanların, 17 Aralık 2013'ten sonra gözü açıldı. 15 gün önce yayımlanan “Kripto Üçgeni” kitabımda, 17 Aralık'ın bilinmeyen yönlerini ortaya koydum. Şimdi birileri, Rıza'nın açıklamalarını baskı altında verdiğini söylüyor.

İŞARET FİŞEĞİ ÇORUM'DAN

Zarrab'a, İran ile ilişkili işlemlerin Halkbank'ta altın ihraç sistemiyle yapılmasını ilk öneren, Çorum'un zenginlerinden A.A'dır. Evindeki ayakkabı kutularında dolarlar çıkan dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan da Çorumlu. İlk bağlantı hemşeri ayağıyla kurulmuş olabilir.

ABD, 17 Aralık'la ilgili tutuklu eski polis müdürlerini konferans yoluyla ya da “istinabe”yle dinlemek isteyebilir. Hükümetimizin “evet” dememesi halinde yeni bir kriz çıkabilir. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 6 Kasım 2001'de ABD'de alınan ifadesi de “Okyanus Ötesindeki Vaiz” kitabında belgesiyle birlikte yer alıyor.

Sarraf ve bakan çocuklarıyla ilgili rüşvet iddiasıyla ilgili savcılık takipsizlik kararı vermişti. Sarraf'ın ABD'deki açıklamalarından sonra, ortaya çıkan bilgi ve belgeler ışığında Türkiye'deki dosya yeniden açılabilir mi? Eski Savcı ve Milletvekili Ali Özgündüz, “Takipsizlik kararı verilen Zarrab dosyası, bu kişi rüşvet verdiğini açıkladığına göre, rüşvet veren ve alanlar hakkında Ceza Usul Kanunu'na göre yeniden dava açılması mümkün. Suçlanan eski bakanlar için de 55 milletvekilinin Soruşturma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergesi yeterli” diyor.

Rüşvetin ses dalgaları yayılıyor ama Zarrab'ın, kendisini kurtarmak için yalan söylediğine inananımız da az olmaz…