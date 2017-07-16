Avrupa’nın en uç noktalarından birisi: Algarve

Güney Avrupa oldum olası sıcak kanlı olmuştur. Akdeniz'in okyanusa döküldüğü, boğazın uçsuz maviliğe ulaştığı noktalardan birisinde, bu güzel sıcaklığa tanıklık etmek için bulunuyoruz. Bu hafta, Avrupa'nın belki de henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş ve aslında pek çok duraktan çok daha fazla şey vadeden bölgelerinden birisinde Portekiz, Algarve'deyiz. Burası büyüleyici bir atmosfere sahip ve birazdan okuyacaklarınız sizi de büyüleyecek.

YILDA 10 MİLYON TURİST GELİYOR

Algarve, Portekiz'in en turistik bölgelerinden birisi. Portekiz'in en güneyinde yer alan beş istatistiki bölgeden birisi olan Algarve'nin adı, Endülüs dönemine dayanıyor. Arapça Batı Endülüs anlamına gelen Garb el Endülüs'ten türemiş olan Algarve, yılda neredeyse 10 milyon turiste kucak açıyor ve aslında Portekiz'in ve Lizbon'un geçim kaynaklarından oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor diyebiliriz.

UÇSUZ BUCAKSIZ OKYANUS

Keşfetmesi oldukça kolay bir bölge olan Algarve'nin ne kadar güzel bir noktada konumlandığını anlamak için şehri gezmeye Sagres'ten başlayın. Burası deyim yerindeyse Avrupa'nın çıkmaz sokağı. Adı her ne kadar kulağa oldukça soğuk gelse de, aslında çıkmaz sokak dediğimiz şeyin kara parçasının bittiği yer olduğunu ve karşınıza uçsuz bucaksız bir okyanusun çıktığını, bizzat burayı gördüğünüzde anlayacaksınız ve kelimeler kifayetsiz kalacak.

LAGOS'UN DARACIK SOKAKLARI TARİH KOKUYOR

Sagres'i keşfettikten sonra yolunuz bir diğer harika bölge olan Lagos'a düşebilir. Burası hem eski şehri ayakta tutan kalenin kalıntılarını görebileceğiniz hem de eski Endülüs zamanına tanıklık edebileceğiniz bir zaman makinesi gibi. Sokakları daracık ve tarih kokuyor, taş duvarlar sizi etkisi altında bırakıyor ve oldukça keyifli bir gezinti sunuyor.

DENİZ MAHSÜLLERİ YİYEBİLİRSİNİZ

Algarve'yi keşfettiğinizde okyanusun kıyısında bir bölgede olduğunu unutmayın ve her nerede olursanız olun eşsiz deniz mahsülü ürünleri yiyebileceğinizi ve damak zevkinizi oldukça geliştirebileceğinizi aklınızda tutun. Portekiz, bu eşsiz güzellikleriyle keşfetmeye değer de artar, tatil rotalarınızın arasında mutlaka bu eşsiz coğrafyaya yer açın.

BENAGİL MAĞARASINI ZİYARET EDİN

Tarihe ve manzaraya tanıklık ettikten sonra, bu uçsuz bucaksız okyanusun tadını çıkartmalısınız. Algarve'de sayısız plaj, altın rengi kum ve kusursuz mavilik var.

Marinha plajı, Rocha plajı, Amado pajı belki de bunların en ünlüleri ve mutlaka ziyaret etmeniz gereken duraklar. Dilerseniz bu harika kumsalları keşfettikten sonra tekne turuna çıkabilirsiniz ve bu sayede doğal güzelliğiyle sizi kendine hayran bırakan Benagil mağarasını ziyaret edebilirsiniz.

Burası diğer mağaraların aksine, havadar, masmavi sulara ev sahipliği ediyor ve doğa harikası özelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Sadece bu mağara değil, Algarve bölgesinde pek çok mağara bulunuyor ama en ünlüsü olarak Benagil biliniyor.