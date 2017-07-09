Diyet için motivasyon şart

Kilo vermek için diyete başlarken kendinizi motive etmeniz gerekir. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? İşte size bu sorunun cevabı…

Bir gecede karar almayın

Motivasyon, bir şeyi yapmak istemenizi sağlayan, içinizden gelen arzu ve güçtür. Zayıflama diyetleriyle başarılı sonuçlara ulaşmak için de motivasyonun önemi çok büyük. İşin başında büyük bir heyecan yaşarken motivasyonunuz düşerse, diyetiniz yarım kalabilir.

Suçluluk duygusunun önüne geçin

Yemek istediğiniz hamur işleri vb. yerine ara öğünlerinize masum tatlılar ve besin değeri yüksek yiyecekler koymaya çalışın. Böylece ileride bir suçluluk duygusuyla baş başa kalmaz, kendinizi mutlu hissettiğiniz ve olumlu sonuçları bizzat gördüğünüz için de motivasyonunuz artar.

Yaşam tarzınızı değiştirin

Kendinizi “Bu hafta iki kilo vereceğim” diye şartlandırırsanız, bu durum motivasyonunuzu azaltır. Unutmayın, kaliteli bir yaşam için önce doğru beslenme şeklini hayatınıza sokmalısınız. Bu süreçte hedefiniz, devam ettirebileceğiniz bir hayat tarzını uygulamaya sokmak da olmalı.

Hedefleriniz ılımlı olsun

Hedefinize ulaşmak için de makul ve kısa vadeli küçük hedefler seçmelisiniz. Ulaşılması zor bir kilo verme hedefi seçmek, vazgeçmenize neden olabilir. Çok kolay bir hedef ise size bir şey kazandırmaz. Mesela, tam yağlı yerine yarım yağlı süt için. Daha sonra iddianızı yükseltip yağsız süte geçin…

Önemli tavsiyeler

– Diyet yaparken sabırlı olun.

– Kendiniz için önerilen beslenme programları ve tavsiyelerin sorumluluğunu alın.

– Her gün değil, haftada bir kez tartılın.

– Değişim için kendinize zaman tanıyın ve sonuca odaklanın.

– Kendinizi kontrol etmeyi öğrenin.

– Hedefinize ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin.

Günün besini





Taylight elmalı tatlı

Malzemeler (1 porsiyon)

– Orta boy elma

– Bir tutam tarçın

– 1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz

– 1 top diyet dondurma

Yapılışı

Soyduğunuz elmayı ikiye bölün. Üstüne tarçın serpiştirip fırına koyun. Piştikten sonra üstüne dövülmüş ceviz serpin. Diyet dondurmayla beraber servis yapın. Elmalı tatlınızın bir porsiyon için toplam enerji değeri 120 kaloridir. Aynı tarifi, soyulmuş, ikiye bölünmüş ve ortasına karanfil batırılıp haşlanmış ayvayla da deneyebilirsiniz.