Kolesterolü ilaçsız düşürmenin yolları

LDL yani kötü kolesterolünüz yüksekse öncelikle beslenme ve yaşam tarzınızı değiştirin… Çünkü doğru beslenip, egzersiz yaparsanız kolesterol sorununuzu ilaca gerek kalmadan çözebilirsiniz. İşte önerilerim…

İyi ve kötü kolesterol nedir?

Kolesterol, insan ve hayvan hücrelerinde bulunan yağımsı bir maddedir. Vücut tarafından üretildiği gibi (örneğin karaciğerde) çeşitli besinlerle de vücudumuza girer. Tüm vücutta yaygın olarak bulunmakla birlikte, özellikle beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğerde bulunur. Kortizon gibi birçok hormonun üretiminde kullanılan kolesterol aynı zamanda D vitamini ve safra üretiminde de kullanılır. Kolesterol, yağımsı bir madde olduğundan suda çözünmez. Kanda taşınabilmesi için suda çözünür maddelerle birleşmesi gerekir. İşte bu maddeler karaciğerde üretilirler. Kolesterol bunlarla birleşince lipoprotein adını alır. Bunlar; karaciğerden diğer organlara ve kandan karaciğere kolesterol taşır. İşte karaciğerden kolesterolü alıp diğer organlara (dolayısı ile kana) kolesterolün iletimini sağlayan LDL, kötü huylu kolesterol olarak bilinirken, kandaki kolesterolü karaciğere taşıyan HDL, iyi huylu kolesterol olarak bilinir.

LDL yüksek, HDL düşükse dikkat!

Kan dolaşımında ne kadar yüksek oranda LDL- kolesterol bulunuyorsa kalp hastalığına yakalanma riski o kadar yüksektir. HDL-kolesterol düzeyi düşük ise kalp hastalığına yakalanma riski yine yüksek olacaktır. Kanda kolesterol ve LDL-kolesterolün yüksek olması, HDL-kolesterolün düşük olması bir risktir. Bu tür kişilerde, kalp krizi, felç, damar tıkanması, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Kolesterol hangi damarda birikmişse o damarla ilişkili sorunlar ve hastalıklar ortaya çıkar. Yani kolesterol yüksekliği sağlık durumunda ani değişikliklere neden olmaz (en azından ilk zamanlarda). Kalbi besleyen damarlarda kolesterol birikimi, bu damarlarda tıkanma ve daralma sonucu, göğüs ağrısı, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi durumlara neden olabilir. Beyni besleyen boyun damarlarında kolesterol birikimi sonucu, felçler, konuşma bozuklukları, denge ve bilinç kaybı ortaya çıkabilir.

Tedavide LDL kolesterol düzeyi esas alınır

Hastada kalp ve damar hastalığı yoksa, LDL-kolesterol düzeyinin 130 mg/dl'nin altına düşürülmesi hedeflenmelidir. Kişide kalp ve damar hastalığı varsa (kalp krizi, beyine, böbreğe, bacaklara giden damarlarda kolesterol birikimi gibi), LDL-kolesterol düzeyi, 100 mg/dl'nin altına düşürülmelidir.

İlaç tedavisinden önce denenmesi gereken yöntemler:

Kızartmalardan kaçınınız.

– Kırmızı et yerine beyaz et tüketin. Tavuğun derisini çıkartın ve etin üzerindeki yağları ayırın.

– Kaymak ve yağlı süt yerine yağsız ya da yarı yağlı süt tercih edin.

– Katı yağlardan uzak durun.

– Alışveriş yaparken hazır gıdaların etiketlerini okuyarak, yağ miktarlarına göre alın.

– Doymuş yağ oranı yüksek olan yiyecekler yerine nişastalı ve lifli besinler tercih edin.

– Sakatatlardan (karaciğer, böbrek ve beyin gibi) uzak durun.

– Daha az yumurta ve yumurta kullanılarak hazırlanmış yiyecek tüketin.

– Sigara bırakılmalıdır.

– Eğer tansiyon yüksekliği de varsa buna yönelik beslenme değişiklikleri de yapılmalıdır. Tuzun azaltılması gibi.

– Kilonuz fazla ise mutlaka kilo vermelisiniz.