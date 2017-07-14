Metabolizma hızınızı artırın kolay kilo verin

Vücudunuzun besinleri nasıl yaktığı, ne zaman ne yediğinizi ve egzersiz yapmayı dikkatli bir şekilde planlamayı içeren karmaşık bir süreçtir. Metabolizmayı doğru bir perspektif içine koymayı ve kilo verme programınıza odaklanmayı öğrenmelisiniz…

Fazla kalori tüketiyorsanız…

Metabolizma, vücudunuzun enerjiyi nasıl kullandığını ve kaloriyi harcadığı hızı ifade eder. Dolayısıyla, metabolizmanızı hızlandırırsanız, kilo vermek daha kolay olur… Fakat kilo kaybı öncelikle vücudun günlük enerji dengesine bağlıdır. Kilo almanızı veya vermenizi belirleyen şey, yaktığınızdan daha fazla veya az kalori tüketmenizdir. Egzersiz yoluyla daha fazla kalori yakmak, daha fazla yemenizi veya kilo vermenizi sağlar. Egzersiz ve diyet, vücudunuzun kalorileri yaşam süresi boyunca yakma oranı olan dinlenme zamanındaki metabolizma hızınızı artırır. Metabolizma hızınızı artırarak, dinlenme veya normal aktivite sırasında yaktığınız kalori miktarını artırırsınız; böylece kilo kaybınız hızlanır. Metabolizma hızı aynı zamanda kilo verme süreci ve devamında da önemli bir rol oynar. Sonuç olarak egzersiz ve diyet birlikte yapıldığında kilo verme sürecinizi destekler.

Diyetinizi sabote eden etkenler

Diyetin metabolizma üzerinde büyük etkileri olabilir, tabii yalnızca düzenli yemeyi sürdürürseniz… Diyetinizde yediğiniz yiyecek miktarını azaltmak veya öğünleri atlamak vücudunuzu yağ depolayan açlık moduna sevk edebilir. Bu durum metabolizmayı yavaşlatabilir ve kalıcı kilo verme girişimlerinizi engelleyebilir.

Egzersizin önemi

Aerobik egzersiz, metabolizmanıza geçici bir destek sağlar, ancak egzersiz bittikten kısa bir süre sonra durur. Aerobik egzersizin ana rolü, kalorileri yakmak ve vücudunuzun günlük enerji dengesini etkilemektir. Güç egzersizleri, dinlenme zamanındaki metabolizma hızınızı etkileyebilecek egzersiz formudur. Kas kütlesini artırmak, metabolizmayı hızlandırır. Aslında, bu nedenle metabolizma hızınız yaşlandıkça azalır çünkü yaş ilerledikçe kas kaybedersiniz. Kas ve yağ oranları tartıda tamamen aynı olmakla birlikte, kas kompakt ve aktif bir dokudur ayrıca kalori yakımını hızlandırır. Güç egzersizleri ve yağsız protein tüketmek gibi metabolizmanızı doğal olarak artıracak aktiviteler, kilo kaybına katkıda bulunur. Ancak bu faaliyetleri durdurduğunuzda vücudunuzun eski metabolizmasına geri döneceğini unutmayın. Kilo vermeye devam etmek için, hayat boyu sürdürebileceğiniz sağlıklı alışkanlıklar edinmeniz gerekir.

Metabolik hızınızı artırmak için öneriler

– Vücudunuza erkenden bir enerji artışı sağlayan ve yağ depolamasını engelleyen bir kahvaltı hazırlayın ve kahvaltıyı asla atlamayın.

– Metabolizmanızı gün boyu yakacağı yakıtla meşgul etmek için gün içinde mutlaka küçük ara öğünler tüketin.

– Yediğiniz yağsız protein miktarını artırın. Karbonhidratlar ve yağlarla karşılaştırıldığında vücudunuz proteinleri sindirirken daha fazla kalori yakar.