Sindirim probleminiz varsa bu besinlerden uzak durun

Sık sık mide bulantısı, şişkinlik, gaz gibi belirtileri içeren bir sindirim problemi yaşıyorsanız, beslenme tarzınızı gözden geçirmeniz gerekir. İşte bu yaygın sorunu yaşamamak için kaçınmanız gereken gıdalar…

Süt ürünleri

Sindirimi güç olabilen besin gruplarının başında süt ve süt ürünleri gelir çünkü bu ürünlerde bulunan ve laktoz adı verilen şeker nedeniyle sindirim problemi yaşayabilirsiniz. Laktoz, tıpkı laktoz intoleransı olan bireylerde olduğu gibi düzgün şekilde sindirilemediğinde, gaz ve şişkinlik oluşur. Çok fazla laktoz tüketirseniz, kalın bağırsağa girer ve ishale neden olabilir.

Yapay tatlandırıcılar

Sindirim problemleriyle belki de en çok ilişkili yapay tatlandırıcı sorbitoldür. Erik, elma ve şeftali gibi bazı meyvelerde doğal olarak bulunan, sindirimi zor bir şekerdir ve aynı zamanda sakız ve light gıdaları tatlandırmak için kullanılır.

Tatlı veya tuzlular

Vücut, fazla tatlı veya tuzlu yiyecekleri sindirmeyi sevmez. Sindirim problemi yaşadığınızda, hızla sindirilen besinleri tüketmek isteyebilirsiniz. Bir kişi midesi bulandığında, tükettiği şeker miktarından da etkilenir. Çikolata, mide ekşimesi ve birçok sindirim probleminin nedeni olabilir.

Baharatlar

Bulantı, kusma ve ishal sorunları yaşıyorsanız, sindirim sistemini uyaran besinlerden kaçınmak istersiniz. Bu besinlere baharatlı yiyecekler de dahildir. Baharatlı besinler çok değişkendir; bazı kişilerde hiçbir etki göstermezken bazı kişilerde sindirim problemlerine yol açabilirler.

Kafein

Kafein, sindirim sistem hareketliliğini hızlandırır ve ishale neden olabilir. Fakat kahveden vazgeçemiyorsanız, kafeinsiz kahve içmeyi deneyebilirsiniz. Çay, kola ve çikolatanın kafein içerdiğini, sindirim problemleri sona erene kadar tüketilmemesi gerektiğini unutmayın.

Kızartmalar

Kızarmış gıdalarla ilgili sorun yağlı gıdalarla aynıdır; sindirilemezler, vücuda çok hızlı bir şekilde geçebilirler, ishale neden olabilir veya sindirim sisteminizde çok uzun süre kalabilirler. Bu da şişkinlik ve hazımsızlığa yol açar. Birçok kızarmış gıda lif bakımından zayıftır ve sindirilmesi daha uzun sürebilir. İshal ya da kabızlık gibi problemlerden şikayetçiyseniz, bir süre kızarmış gıdalardan kaçınmak isteyebilirsiniz.

İşlenmiş yiyecekler

Kabızlık yaşıyorsanız, işlenmiş besinlerden kaçınmalısınız çünkü bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan lifler yönünden oldukça düşüklerdir. İşlenmiş yiyecekler sıklıkla koruyucu ve yapay renklendirici içerir.

Bu katkı maddelerine alerjisi olan veya hassasiyet gösteren kişiler, sindirim problemleri yaşarken etkilerini fazlasıyla hissederler. Paketlenmiş bazı yiyeceklerin laktoz içerdiğini unutmayın. Bu durum midenizde gaz yapabilir veya hali hazırda yaşamakta olduğunuz herhangi bir rahatsızlığı daha da kötüleştirebilir.