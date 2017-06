Tatil için beslenme sırları

Şu sıralar tatildeyseniz yemeğe salatayla başlayın, posalı besinlere ağırlık verin, alkol oranı düşük içkiler tüketin. Bu önerilerle tatili daha sağlıklı ve kilo almadan geçirebilirsiniz.

Öğün atlamayın

Tatilde tüm yılın yorgunluğunu atmak isterken kilo alabilir, sağlıksız beslenmenin sonuçlarıyla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken ilk konu, öğün atlamamaktır. Öğün atlamak, bir sonraki öğünde aşırı besin tüketmenize yani gereksiz kalori almanıza yol açar. Atlanan öğünden sonra tükettiğiniz ilk öğündeki besinlerin çoğu yağ olarak depolanır.

Açık büfelere dikkat!

Bir diğer önemli nokta ise gereğinden fazla besin tüketmemek. Bunun için siparişinizi kademe kademe verin. Tatlı için de yemeğinizin bitmesini ve tokluk hissinizin oluşmasını bekleyin. Yemek alır ya da sipariş verirken öncelikle çorba veya salatayla başlamayı tercih edin. Böylece az kalori alarak kendinizi daha çok doymuş hissedebilirsiniz.

Posalı yiyecekler tüketin

Yaz tatillerinde dikkat edilmeyen bir başka konu ise posalı yiyeceklerin tüketimine gerekli önemi göstermemek… Meyveleri belirli oranlarda ve mümkün olanları kabuklu olarak tüketin. Et, tavuk ve balık gibi et grubunun tüketiminde en önemli nokta ise pişirme yöntemidir. Kızartma yerine ızgara, fırın, haşlama veya sote tarzında pişirilmiş et ürünlerini tüketmek her zaman daha sağlıklıdır. Bu besinlerin yanında patates kızartması yerine patates salatası, ızgara sebze veya haşlama sebzeyi garnitür olarak tercih etmelisiniz.

Neler, nasıl yenmeli?

– Ekmek, yemeklerle beraber en çok tüketilen besin olduğundan, tatildeyken masanızda ekmek sepeti bulundurmak yerine 1 veya maksimum 2 dilim kepekli ekmek ya da çavdar ekmeğini tabağınıza almanızda fayda var.

– Bol baharatlı ve acılı besinlerden kaçının. Çünkü bu tarz besinler iştah açar, daha fazla miktarda yemek tüketmenize ve gereksiz ekmek tüketimine neden olurlar.

– Tatlı tüketecekseniz, özellikle sütlü, meyveli tatlılar veya dondurma daha sağlıklı seçimlerdir.

– 1 gramında 7 kcal enerji bulunan alkol karaciğerde yağ olarak depolanır. Bu nedenle alkol yüzdesi düşük olan şarap veya light bira tercih etmek gerekir. Yemek yerken iki kadeh kırmızı veya beyaz şarap da tüketebilirsiniz.

Günün lezzeti

Zeytinyağlılar

Konu zeytinyağlı yemekler olduğunda ideali, 1 kilo sebzeyi en fazla 2 yemek kaşığı yağ ile pişirmektir. Bu tür besinleri, sebzelerin suyunu ve yağını süzerek tüketmek daha doğru olur. Ayrıca kan şekerinin dengesini bozup acıktıran mısır, bezelye, patates ve havuç gibi sebzelerin tüketimini sınırlandırmanız sağlığınız için daha uygundur.