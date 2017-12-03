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TAYLAN KÜMELİ

Yeni yıla formda girmenin 9 yolu

3 Aralık 2017
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Yeni yıl yaklaşırken akıllarda hep yeni umutlar, yeni hedefler olur. Bunların başında da fazla kilolardan kurtulma planları gelir… 2018'e fit bir başlangıç yapmak istiyorsanız, işte size 9 tüyo…

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Yeşil çay için

Araştırmalar düzenli aralıklarla çay içen ( özellikle yeşil çay) bireylerin BMI ( Body Mass İndex – Beden Kitle İndeksi) değerlerinin daha düşük olmaya meyilli olduğunu gösteriyor.

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Balık ya da balık yağı tüketin

Yapılan araştırmalarda düzenli aralıklarla balık yağı tüketen farelerin vücut yağ oranının balık yağı tüketmeyenlere göre daha düşük olduğu bulundu. Bununla beraber yapılan diğer birçok araştırmada da omega-3 yağ asitleri için benzer sonuçlar elde edildi.

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Yemeklerden önce su için

Yemeğe başlamadan önce 2 bardak su içen insanların daha hızlı zayıfladığı tespit edilmiştir.

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Acı biber yiyin

British Journal Of Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmada acı biberin içerdiği capsasin maddesinin yağ yakımını hızlandırdığı yönünde veriler elde edildi.

salata

Yemeğe salatayla başlayın

Böylece midenizi hızlıca düşük kalorili besinlerle doldurabilir, açlığınızı kontrol altına alabilirsiniz.

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Etiketleri okuyun, porsiyonları ölçün

İçeriğini bildiğiniz besinleri alın. İçeriğini bildiğiniz yemekler pişirin. Böylece ne kadar kalori aldığınızı bilir, diyetinizi ona göre düzenlersiniz.

protein

Daha fazla protein alın

Protein sadece kaslarınızı geliştirmekle kalmaz aynı zamanda termojenik etkisi ile daha fazla yağ yakmanızı sağlar.

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Lifli beslenmeyi unutmayın

Sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lifli besinler aynı zamanda sizi tok tutmaya yardımcı olur.

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Yavaş beslenin

Mideniz tokluk hissini beyninize 15-30 dakika gecikmeli olarak gönderir. Bu süre içinde midenizi ekstra kalorilerle doldurmak istemiyorsanız yavaş beslenip, çok çiğneyin.

 

 

 

 

 

 

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