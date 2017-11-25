Kartal yüksek uçtu

Sevgili okuyucularım,

Salı akşamı Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup birinciliğini garantilemesi hepimizi sevince boğdu. Kartal, Porto karşısında Vodafone Park Stadı'nda büyük bir taraftar desteğiyle oyuna başladı. Ekran başında milyonlarca seyircinin başarı duası ve aynı zamanda Kartal'ın mükemmel futbolu sayesinde sahadan o çok önemli puanı alarak çıktık. Grup liderliğini bir maç kala garantileyen Beşiktaşımızı canı yürekten kutluyoruz.

Şimdi de size başka büyük bir başarıdan söz edeceğim. İstanbul'dan karayolu ile 20 saat uzakta, Doğu'nun çok sevilen ili Van'da doğup büyüyen ve dikkat çeken bir başarı öyküsüne sahip Dünya Şampiyonu tekvandocumuz Nur Tatar'ın hikayesi bu… . Tatar, girdiği tüm müsabakalarda rakiplerini eze eze yenerek müthiş bir form grafiği yakalamış durumda. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanan sporcumuzu, 2-3 Aralık tarihlerinde Grand Prix 2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinde puan alması için Fildişi Sahili'ne uğurlayacağız. Formda olan sporcumuz geçtiğimiz aylarda Morocco'da olimpiyat şampiyonlarını yenerek ülkemize altın madalya kazandırmıştı. Fildişi Sahili'ne de yine zirvede çıkacağı aşikar. Yine kendisi gibi Tekvando Dünya Şampiyonu olan eşi Mehran Askari artık ay yıldızlı bayrağımız için yarışacak. Geçen yaz, 13 Ağustos'ta Antalya'da dünyaevine giren Nur Tatar ve eşi Mehran örnek birer sporcu. Çift ülkemiz adına altın madalyaları toplamaya devam ederken biz de bu iki koca yürekli dünya şampiyonuna başarılar diliyoruz.

NTV'nin gece haberlerini sunan başarılı haber spikeri Simge Fıstıkoğlu son zamanların en çok alkış alan ve izlenen spikerlerinden biri. Yorumları ve ekrana olan hakimiyetiyle ön plana çıkan Fıstıkoğlu, ivme kazanarak mesleğindeki başarılarına devam ediyor. Son zamanların en başarılı dizileri arasında yer alan ‘Söz' reyting karnesinin birincisi olarak her hafta dikkatleri üstünde topluyor. Kuşkusuz bu dizi daha uzun bir zaman bu başarısını sürdürecek. Sevgi ile kalın…