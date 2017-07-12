Adalet mitingine kaç kişi katıldı?

“Senin adın Mustafa, benim adım Mustafa, bundan böyle senin adın Mustafa Kemal olsun” diyen öğretmeni, matematik öğretmeniydi.

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Matematik kitabı yazdı.

Çap, yarıçap, açıortay, çember, açı, eşkenar, yamuk, alan, taban, artı, eksi, eşit, toplam, oran, orantı gibi matematik terimlerini bizzat türetti.

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Çarpı, yatay, dikey, limit, ondalık, parabol, piramit, prizma, pay, payda, teğet, dikdörtgen, daire, eğik, kesit kelimelerini Türkçe'ye kazandırdı.

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Dilleri döndüğü kadarıyla “müsellesin zaviyetan-ı dahiletan mecmu'ü 180 derece” demeye çalışıyorlardı… “Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir” diyebilmeyi Atatürk'e borçluyuz.

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Kare'ye murabba diyorlardı.

O olmasa, uzay kelimesi yoktu.

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Üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, paralelkenar, türev, hepsini o buldu.

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1937'de Sivas'a gitti, Sivas Kongresi'ni topladığı lise binasında matematik dersine girdi, “anlaşılmaz terimlerle çocuklara sağlıklı bilgi aktarılamaz” dedi, eline tebeşir aldı, tahtanın başına geçti ve öğrencilere Türkçe terimlerle Pisagor teoremini anlattı.

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(Bugün TBMM'de Pisagor teoremi desek, acaba nasıl cevaplar alırız?)

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Hayat, onun için matematikti.

“Herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır” diyordu. “Bilim, matematiktir” diyordu. “Evren, matematik diliyle yazılmıştır, evrenin harfleri üçgenler, daireler, geometrik biçimlerdir” diyordu. “Matematik olmadan dünya anlaşılamaz, matematiksiz ancak karanlık bir labirentte dolanılır” diyordu.

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Gerçek bir “hesap” adamıydı.

Büyük taarruz öncesinde Meclis kürsüsünde konuşma yapan Hamdullah Suphi, aklınca milli mücadeleyi överek “Kuvayi Milliye cinnet-i mukaddestir” deyince… Öfkeyle ayağa fırlamıştı, “Ne diyor bu? Ne demek cinnet-i mukaddes? Kuvayi Milliye hesaptır, hesap!”

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Bugüne orantılarsak…

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Akp'nin “akil” insanı Abdurrahman Dilipak, adalet mitingiyle ilgili hesap yaptı, “miting alanı 55 bin metrekare, metrekare başına 4 kişi sıkıştırsanız 110 bin kişi eder” dedi.

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Otur Abdurrahman, otur.

Sıfır.

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Hal ve gidiş sıfır.

Din bilgisi sıfır.

Matematik de sıfır.