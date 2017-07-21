Şoförü, milletvekili oldu.

Bir sınıf arkadaşı, içişleri bakanı oldu.

Bir sınıf arkadaşı, sağlık bakanı oldu.

Bir sınıf arkadaşı, çalışma bakanı oldu.

Okul arkadaşı, TBMM başkanı oldu.

Avukatı, başbakan yardımcısı oldu.

Tercümanı, spor bakanı oldu.

Danışmanları, milli eğitim bakanı oldu, kültür ve turizm bakanı oldu, Avrupa Birliği bakanı oldu.

Muhasebecisi, milletvekili oldu.

Doktoru, milletvekili oldu.

Metin yazarı, milletvekili oldu.

Şarkıcısı, milletvekili oldu.

Askerlik arkadaşı, milletvekili oldu.

Mahalleden arkadaşı, milletvekili oldu.

Ev sahibi, milletvekili oldu.

Komşusu, milletvekili oldu.

Öbür komşusu, başbakanlık

sözcüsü oldu.

Damadı, enerji bakanı oldu.

*

Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'de bazı adayların isimleri telaffuz edildiğinde, Binali bey ne demişti?

“Birinin, bir başkasına makam ikram etmesi hem millete karşı nezaketsizlik, hem de demokrasiye uyan bir şey

değil” demişti.

*

Bunu diyen Binali bey…

Asrın liderimiz tarafından deniz otobüsleri müdürü yapıldı.

Asrın liderimiz tarafından

milletvekili yapıldı.

Asrın liderimiz tarafından ulaştırma bakanı yapıldı.

Asrın liderimiz “şimdi sen milletvekili olma” dedi, olmadı.

Asrın liderimiz “şimdi sen İzmir belediyesine aday ol” dedi, oldu.

Asrın liderimiz tarafından Akp genel başkanı yapıldı.

Asrın liderimiz tarafından

başbakan yapıldı.

Asrın liderimiz “tek adam rejimine geçiyoruz, şimdi sen başbakanlığı lağvet” dedi, kendini lağvetti.

İn Ali denince, indi.

Bin Ali denince, bindi.

Sonra çıktı CHP'ye akıl verdi, “birinin bir başkasına makam ikram etmesi demokrasiye uymaz” dedi.

*

Ve, en son ne öğrendik?

*

Asrın liderimiz 30 sene önce trafik kazası geçirmiş, hastaneden hastaneye sevkedilirken ambulans yokmuş, minibüse yüklemişler, hemşire vermemişler, arkadaşlarından biri başında serum şişesini tutmuş…

Yeni spor bakanımız, işte o serum şişesini tutan kişiymiş!

*

Yeni kabine deniyor.

Yeni “kabile” demek lazım.