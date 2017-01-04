Reina'da katliam yapıldı.

Sosyal medyada okuduk…

“Oh olsun” diyen var.

“İçki içenlere iyi oldu” diyen var.

“İçip içip azdılar gebersinler” diyen var.

“Gece kulübünde orospuluk yapmaya gidenlerin canı cehenneme” diyen var.

“Reina'da vurulana üzülemeyiz, kusura bakmasınlar” diyen var.

“Memleket meseleleriyle ilgilenmeyen Reina bebelerinin uğradığı saldırı umurumda değil” diyen var.

“Milletin değerlerini 100 yıldan beri paspas ederseniz, Reina'dan böyle ceset toplarsınız” diyen var.

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Halbuki…

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Bu hastalıklı mesajları atanların zannettiği gibi “yaşam tarzı” filan hedef alınmış değildir.

Tüm terör saldırılarında olduğu gibi “kamu düzeni” hedef alındı.

Muhalefetteki laik kesim zarar görsün diye yapılmadı.

Bizatihi iktidardaki hükümete vurmak için yapıldı.

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Boğazda Reina olduğu için saldırıya uğramıyoruz, başımızda Akp olduğu için, onun yanlış politikaları yüzünden saldırıya uğruyoruz.

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Yaşam tarzı hedef alındıysa…

Pkk, gece kulübüne gittiğimiz için mi vuruyor 40 senedir?

Asala, içki içtikleri için mi suikast düzenledi diplomatlarımıza?

D-hkpc, yılbaşını kutladığı için mi öldürdü Sabancı'yı?

En son, Rus büyükelçiyi laik olduğu için mi infaz ettiler Ankara'da?

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Peki nedir?

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Profillerine bakınca örtüştüğünü görüyoruz… Suriye'ye girdik diye “sevinen” tiple, Reina basıldı diye “mutlu olan” tip, aynı tip.

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Eğitimde akıldan, bilimden, kültürden, sanattan, çağdaşlıktan uzaklaşırsan… İşte böyle, durum muhakemesi yapamayan, sebep-sonuç ilişkisi kuramayan, algılayamayan, kavrayamayan… Kendisinin desteklediği iktidara yönelik saldırıyı bile başkasına yapıldı zanneden, beyinsiz güruh yetiştirirsin.

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Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin karşısına, kindar nesiller dikeyim dersen… Bağnazlığı normalleştirir, yobazlığa yol verir, cemaat-tarikat yuvalarını hoşgörür, tekke zaviyeleri hortlatırsan, kafadan kontak cübbelileri mollaları kıymete bindirirsen… Lümpen küstahlığını cesaretlendirip, cahil cesaretinin sırtını sıvazlarsan, daima edepten ahlaktan bahsedip, daima belden aşağı vurursan…

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İki kadeh rakı parlatana “ayyaş” deyip, tek başına iktidar olmanın şımarıklığıyla burnunun ucunu göremeyecek kadar “iktidar sarhoşu” olursan… Demokrasiyi çobanlığa indirgersen… Sana yönelik saldırıyı, Reina'ya yapıldı zanneden “sürü”nün olması şaşırtıcı mıdır?

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Önce “terör örgütüyle görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir” diye yuhalatıp, sonra “tabii görüşüyoruz” diye alkışlatırsan… Önce “kardeşim Esad” diye alkışlatıp, sonra “katil eset” diye yuhalatırsan… Önce “van münüts” diye yuhalatıp, sonra “gazze'ye giderken bana mı sordunuz” diye alkışlatırsan… Önce “savcısıyım” diye alkışlatıp, sonra “haşhaşi” diye yuhalatırsan… Önce “her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” diye yuhalatıp, sonra “milli duruş sergileyin” diye alkışlatırsan… Önce “hamdolsun AB'ye giriyoruz” diye alkışlatıp, sonra “eyyy AB sen kimsin” diye yuhalatırsan… Önce “başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin tavsiyesidir” diye yuhalatıp, sonra “başkanlık sistemi bizim genlerimizde var” diye alkışlatırsan…

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Bi öyle bi böyle, kafalarını allak bullak edersen…

İşte böyle contaları yakar, şanzımanı dağıtır, şakülü kayar.

Düşünemez, idrak edemez hale gelir.

*

Senin hataların yüzünden, seni hedef alırlar…

Seninkiler sevinir.