109 bin açık var, 400 bin öğretmen atama bekliyor

Binlerce genç öğretmen, atama için beklerken CHP’nin soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Toplam öğretmen ihtiyacımız 109 bin 238” dedi.

Atanamayan öğretmen sayısı 400 bine ulaşırken, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 109 bin 238 öğretmen açığı olduğunu açıkladı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Bakan Yılmaz, toplam çalışan öğretmen sayısının da 904 bin 679 olduğunu bildirdi. Bakan şöyle dedi:

ÖĞRETMEN SAYISI 904 BİN 679

“12 Ocak 2018 verilerine göre, resmi eğitim kurumlarındaki toplam öğretmen sayısı 904 bin 679'dur. Bu öğretmenlerden 39 bin 300'ü sözleşmeli, 784 bin 316'sı kadrolu, 81 bin 63'ü eğitim kurumu yöneticisidir. Net öğretmen ihtiyacımız ise 109 bin 238'dir. Türkiye genelinde rehberlik alanında 29 bin 618 kadrolu, bin 254 sözleşmeli olmak üzere, toplam 30 bin 872 öğretmen görev yapmaktadır.”

Yılmaz, geçen gün yaptığı açıklamada “Öğretmen doluluk oranı ülke genelinde yüzde 90'ın üzerinde. En fazla öğretmen açığımızın olduğu bölge Marmara Bölgesi, İstanbul” demişti.