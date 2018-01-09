İstanbul ve Ankara’da son dakika: Git gide arttı

Gece saatlerinde Ankara'yı yoğun şekilde etkileyen sis ilerleyen saatlerde İstanbul'da da kendini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde havayı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Şehir merkezinde de etkili olan sis nedeniyle binalar gözden kayboldu. Gece saatlerinde görüş mesafesini Ankara'da düşüren sis, son dakikalarda İstanbul'da artarak hayatı etkilemeye başladı. Henüz vapur seferleri hakkında herhangi bir iptal haberi gelmedi...

Yağışlı hava dalgasının gelmesine birkaç gün kala yurdu sis etkisi altına aldı. Ankara’da gece saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde etkiledi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da da sis artmaya başladı. Son dakikalarda İstanbul’da kendini iyiden iyiye hissettiren sis, yüksek kesimlerde daha etkili oluyor.

İSTANBUL SİSE GÖMÜLDÜ!

Sabah saatlerinde açık bir havanın kendisini gösterdiği İstanbul’da saat 9’dan itibaren etkisini artırmaya başlayan sis, bir saat içinde şehri etkisi altına aldı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı. Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluştururken, sisin havadan çekilen görüntüleri mest etti.

İstanbul genelinde oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürünce kenti örten sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen sis, gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin büyük kısmının yoğun sisten dolayı kaybolduğu görülüyor.

ATATÜRK HAVALİMANI NEREDEYSE GÖZDEN KAYBOLDU



İstanbul’da etkili olan sis, Atatürk Havalimanı’nda ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle uçak seferlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, Atatürk Havalimanı’nda da ilginç görüntüler oluşturdu. Atatürk Havalimanı apronundaki uçakların adeta sis bulutu içinde kaybolduğu görüldü. Atatürk Havalimanı’ndaki sis manzaraları, kameralara da yansıdı. Sis nedeniyle hava trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.



ANKARA’DA ULAŞIMI ETKİLEDİ

Ankara'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini arttırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösteren sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şehrin silüeti griye boyandı.

KAPADOKYA SİS ALTINDA

Türkiye’nin en önemli doğal, kültür ve tarih merkezlerinden Kapadokya’daki Peribacaları, bölgede etkili olan yoğun sisi içinde ilginç görüntü oluşturdu.

Nevşehir´de 2 günden bu yana etkili olan sis, Uçhisar Kalesi´nin hemen altındaki Cevizli mevkiinde görüş uzaklığının yer yer 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sis olayına karşın, bölgeye yoğun ilgi gösteren Japon turist grupları fotoğraf çekip müzeleri ziyaret etti. Peribacalarının sisle kaplı görüntüsü bölgedeki görünümü oldukça farklı bir hale getirdi.