İBB, Kırmızı Kedi’nin afişlerini indirdi

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin bina duvarlarına astığı kitap tanıtım afişleri İBB ekiplerince indirildi.
Olay sabah saatlerinde İstanbul Kartal’daki Kırmızı Kedi Yayınevi mağazasına meydana geldi.
Binaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binanın dış cephesinde bulunan kitap tanıtım afişlerinin indirilmesi için uyarıda bulundu.
Talep karşısında şaşkına dönen yayınevi çalışanları da “Bize tebligat gelmedi. Tanıtım afişleri aylardır oradaydı.” diye tepki gösterdiler.
Afişler daha sonda yayınevi çalışanları tarafından bulundukları yerden indirildiler.
Son güncelleme: 14:5226.01.2018