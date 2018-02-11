‘Man Adası belgeleri gerçek’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Man Adası iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı ve “Verdiğimiz dekontların gerçek olduğu savcılık kararıyla tespit edildi. Şimdi soruyorum Erdoğan’a, hani sahteydi” dedi.

Tezcan, CHP'nin 36. Olağan Kurultay'ın ardından gerçekleştirdiği ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ERDOĞAN'A MAN SORUSU: Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu konuda, belgelerin gerçek olduğunu tespit etti. Halk Bankası'na sordu, Halk Bankası da ‘evet bunlar gerçektir' dedi. Verdiğimiz dekontların gerçek olduğu savcılık kararıyla tespit edildi. Şimdi soruyorum Erdoğan'a, hani sahteydi? Erdoğan'dan cevap bekliyorum, hangi şirketi sattınız, akrabalarınız, yakınlarınız… 1 paundluk yani 5 TL'lik Bellway şirketine 15 milyon dolarlık, yani 60 milyon TL'lik hangi şirketi sattı, o şirketin varlığı neydi, bilançosu ne, ne kadar vergi ödedi?

KİM FETÖ İSE GEREĞİ YAPILSIN: Kim FETÖ'cü ise yargılansın ve gereği yapılsın ancak eski İstanbul Valisi ve eski İstanbul Emniyet Müdürü'nü oraya tayin edenler, onları bürokrasi içinde yükseltenler de hesap vermek zorunda. Onların yargılanacağı günü de bekliyoruz.