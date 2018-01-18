Son dakika… Rusya’ya kritik ziyaret

Afrin operasyonunun tartışıldığı dönemde, Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Milil İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan Rusya’ya gitti. İkilinin ajandasında Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve YPG’nin yuvalandığı Afrin’e yönelik operasyonun olduğu bildiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA ASTANA SÜRECİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın Rusya ziyaretine ilişkin resmi açıklamada ise ikilinin Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bölgesel güvenlik konularını, Suriye'deki son gelişmeleri ve Astana/Cenevre süreci hakkındaki gelişmeleri değerlendirecekleri belirtildi.

RUSYA’NIN ÇOK SAYIDA GÖZLEMCİSİ BULUNUYOR

Operasyon planının yapıldığı Afrin’de Rusya’nın çok sayıda gözlemcisinin olduğu biliniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: OPERASYON ERTELENMEZ

Öte yandan Cnn Türk canlı yayınında olası Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD’den gelen son mesajların olumlu olduğunu ancak Afrin’e yapılacak operasyonu etkilemeyeceğini söyledi.