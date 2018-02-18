Duygusal açlıkla başa çıkma yolları

İşyerinde çok stresli bir gün geçirdiğinizde, sevgiliniz ya da eşinizle tartıştığınızda kendinizi mutfakta bulup karnınız acıkmadığı halde yemek yiyerek sakinleşiyorsanız ve kilonuz her geçen gün artıyorsa bunun nedeni duygusal açlık olabilir! Ancak bu durumdan kurtulmak çok da zor değil. İşte sizi kendinize getirecek besinler…

İlk hedefiniz: Yakabildiğiniz kadarını yemek

Her şey kalori hesabından ibaret değildir. Günlük kalori ihtiyacının ağırlıklı olarak sağlıklı besinlerden karşılanmaması iki, üç gün, olmadı bir ay sonra bir şeylerin iyi gitmediğini hissetmenize neden olur. Bir de bakmışısınız ki hayat çok tatsız. İster kilo almak ister vermek ya da hastalığa uygun beslenmek olsun, sizi günlük iş rutininizden alıkoymamalıdır. Glisemik indeksi kontrollü diyetler doygunluğu daha kolay hissetmenize ve daha kaliteli beslenmenize neden olur. Bu nedenle un, şeker, pirinç ve aşırı tuzdan uzak durun. Unutmayın her şeyin bir muadili vardır.

Renklere kapılın

Yeteri derecede posa içermeyen bir şekilde beslenmek vücudunuzun arınmasına engel olur. Bu nedenle posası bol, rengarenk sebze ve meyveler tüketmek günden güne kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Selenyum minerali neden önemli?

Selenyum, minerali kuvvetli bir antioksidandır. Beyindeki oksidatif stres depresyonla alakalıdır. İyi hissetmek için ihtiyacınız olan bir içeriktir. Selenyum kaynakları tam tahıllı besinler, kuruyemişler, kurubaklagiller ve görünür yağı alınmış kırmızı et, kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve sardalya, somon gibi deniz balıklarıdır.

Sinirlerinizi bu gıdalarla besleyin

Birlikte tüketilen pirzola, barbunya ya da deniz balığı, mevsim yeşili salata sandığınız kadar etkisiz değildir. Folik asit ve B12 vitamini birlikte çalışarak sinir sistemi hücrelerini yeniler ve çeşitli metabolik süreçleri destekler. Bu vitaminlerin yetersizliği, depresif ruh hali, bipolar bozukluklar, nöropati vb. rahatsızlıklarla ilişkilidir. Eksikliğinde homosistein değerlerinde görülen yükselme, bu vitaminlerin kalp rahatsızlığı yaşayanlar için de önemli olduğunu gösterir. Bu nedenle kahvaltıda ıspanaklı, maydanozlu omletler, ana öğünlerde ise balık, görünür yağı azaltılmış et çeşitleri ve fasulyegillere öncelik verilebilir.

Yağ tokluğu sağlamlaştırır

Diyetle alınan yağ atıştırma isteğini azaltır. Ancak çok yağlı olduğundan ağır yemekler sizi neredeyse yediğinize pişman eder ve sindirim şikayetleri başlar. Bu nedenle daima yüksek oranda doymuş yağ içeren (görünür yağlı kırmızı etler ya da tavuk derisi gibi) hayvansal kaynaklı yağları kararında tüketin. Basit bir örnek vermek gerekirse, bir köfte kadar et, bir tatlı kaşığı yağ içerir.

His durumuyla yakından ilgili D vitamini

Vücudun D vitamini düzeyi düştüğünde kemik dokusu yıkımı artar ve kemik erimesi hızlanır. Daha az bilinense, D vitaminin vücutta bir hormon gibi görev yaptığıdır. D vitamini yetersiz alındığında ya da deposu azaldığında duygusal durum bundan olumsuz etkilenir; hatta yağ yakmakta zorlanırsınız. D vitamini eksikliğinde regl öncesi sendromun, mevsim geçişlerinin, nedeni belirtilmemiş duygu durum bozukluklarının hatta major depresif bozuklukların görülme riski artar. D vitaminin asıl kaynağı güneş ışığı iken besinler yoluyla yağlı balıklar, tavuk, dana ciğeri, yumurta sarısı ve süt ürünlerinden de karşılayabilirsiniz.