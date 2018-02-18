Nazlı Çelik’ten özel haberler

Sevgili okuyucularım,

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, çok önemli ve özel haberlere imza atıyor. Yıllardır ‘Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri' seçilen Nazlı Çelik, defalarca Hakkari sınırına gidip özel haberler yaptı. Bu haberlerle Mehmetçiğimize verdiği destek takdire şayan. Nazlı Çelik'in çalışkanlığı ve başarılı performansı alkışı hak ediyor.

Siyaset ve sanat buluşması

Gazeteci, yazar ve televizyoncu Aynur Tartan'ın hazırlayıp sunduğu ‘Burada Hayat Var' yeni sezonda, yedinci yılında kentleri, kalpleri, siyaset büyüklerini, siyasete gönül veren değerli isimleri ve sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Her hafta programda yeni yüzler, sesler ve kentler yer alıyor. Tartan yedi yıldır, aynı şehirde doğmuş siyaset, sanat ve iş dünyasından ünlü konuklarıyla memleketlerini konuşuyor.

Onların en yalın, sade, bizden hallerini ekrana taşıyor. Siyasetin gri atmosferiyle tanıdığımız, şarkı ve türkü söylemez olarak bildiğimiz siyasetçiler en doğal halleriyle programa konuk oluyor. Program iki farklı dünyayı, iki farklı meslek grubunu da yan yana getiriyor. Sert mizaçlı siyaset dünyasıyla duygusal sanat hayatını memleket sohbetinde buluşturuyor. Sohbet memleket üzerine olunca, kalbi memleket ve hemşehri aşkıyla çarpan siyasilerde, sanatçılarda akan sular duruyor. Bazen bir şiir, bazen bir saz, söz, türkü, bazen kalpte kalan bir çocukluk anısı, bazen damak şenlendiren bir lezzet hikayesi. Siyasilerin, sanatçıların gözünden yaş olup akıyor ya da yüzlerinde sıcacık bir gülümseme oluşuyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın da konuk olarak katıldığı programda ayrıca, ülkemizin görevde olan bakanları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Aynur Tartan tarafından ağırlandı. Çok başarılı olan bu programa katılan değerli siyasetçilerin keyifli sohbetleri gerçekten damga vuruyor. Aynur Tartan'ın hazırlayıp sunduğu ‘Burada Hayat Var'; her cumartesi 16.30'da CNN Türk'te ekrana geliyor.

Sevgi ile kalın…