ABD ordusu teyakkuzda

Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan grubun Meksika-ABD sınırına ulaşmasıyla bölgede gerginlik arttı.Orta Amerika'dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgasının Meksika-ABD sınırına ulaşması nedeniyle bölgede gerginlik yaşanıyor.

BBC’nin haberine göre, çok sayıda göçmenin Meksika’nın kuzeybatısında yer alan Tijuana kentine gelmesi nedeniyle kent halkı protesto düzenledi.Orta Amerikalı göçmenlerin Tijuana’yı terk etmesini isteyen yüzlerce kent sakini sokaklara döküldü. Göçmenlerin gelişini protesto eden halk “Onlar istilacı”, “Onlar silahlı”, “Gidin buradan!” şeklinde slogan attı.

SINIR GEÇİŞİNDE GÜVENLİK ARTTIRILDI

ABD ve Meksika sınır geçişinde asker sayısını ve güvenliği artırdı. Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, kente gelecek göçmen sayısının gelecek haftalarda on binlere ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, kentin bu kadar göçmen için hazırlıklı olmadığını söyledi.

Gastelum’un açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suç ve büyük problemlere neden olduğunu savunarak, “Evinize gidin!” ifadesini kullandı.