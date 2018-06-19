Amerikalı şarkıcı Onfroy silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Müzik dünyasında 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Jashey Dwayne Onfroy, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çocukluğundan başlayarak başı sık sık belaya giren; ruhsatsız silah taşıma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolayı birkaç kez hapis yatan ünlü şarkıcının Miami’de bir motosiklet mağazasından çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi.

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Saldırının ardından bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki rap müzik şarkıcısı Onfroy’un yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Onfroy’a birisi kırmızı maskeli 2 kişinin saldırdığı açıklanırken, Afrika asıllı oldukları iddia edilen saldırganların bir araçla olay yerinden kaçtıkları ifade edildi. DHA