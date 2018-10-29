Anahtar, bilet taşıma derdi yok… Ülkede 4 bin kişi eline çip taktırdı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni akımlar da ortaya çıkmaya başladı... Bunların sonuncusu ise insanların kendilerine çip takması. İsveç ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre İsveç'te şu an 4.000 insan eline çip taktırdı. Bu 4.000 kişi çiple evlerinin kapısını açıyor, ödeme yapabiliyor ve biletlerini okutabiliyorlar.

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor… İsveç’te son rakamlara göre 4.000’i aşkın insan teknolojiyi kullanarak, yaşamlarını kolaylaştırma yolunu seçti. İngiltere’nin çok okunan platformlarından Independet ve İsveç basınında yer alan haberlerde İsveçlilerin Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) kullanarak yanlarında anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıkları ifade ediliyor.

Ufak boyutlardaki mikroçiplerin baş parmak ile işaret parmağı arasındaki bölgeye bir ameliyatla yerleştirildiğini açıklayan yetkililer, “Şu an birçok Android akıllı telefonda kullanılan NFC teknolojisini destekliyor. Dolayısıyla çipleri şarj etmeye gerek yok. Bu çiplerde akıllı kapıların açılması sağlanıyor ve biletler okutulabiliyor” ifadesini kullandı.

Biohax isimli şirket, bu çipi kullananların son 5 yılda hızla arttığını açıkladı. Biohax, “Bu çipler aracılığıyla plastik atık harcamasını düşürdük. Kağıt bilet ve plastik kartları rafa kaldırmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Independent’a konuşan Zoltan Istvan isimli bir adam da bu teknolojiyi ilk kullananlardan biri olduğunu söyledi. Istvan, “Bu teknoloji gelişiyor fakat hala bazı sıkıntılar var. 3 yıl önce bunu taktırdım ve o günden beri yanımda anahtar taşımıyorum. Fakat aradan 3 yıl geçtiği için çipi yenilemem gerek” dedi.