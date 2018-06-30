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Belçika’daki 8 yaşındaki Laurent Simons, 2 ay sonra üniversiteye başlayacak

Belçika'da, orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki bir çocuğun üniversiteye başlayacağı bildirildi. Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti. Laurent'in babası, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz" dedi.

android-time 21:30 30 Haziran 2018
Haberler Dünya
Belçika’daki 8 yaşındaki Laurent Simons, 2 ay sonra üniversiteye başlayacak
Belçika'da, orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki bir çocuğun üniversiteye başlayacağı bildirildi. Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti. Laurent'in babası, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz" dedi.

BBC’de yer alan habere göre, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

Simons’un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

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Belçika’nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

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BABASI KONUŞTU

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent’in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, “Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz” ifadesini kullandı. AA

Son güncelleme: android-time 21:3330.06.2018
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