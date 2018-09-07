Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve için İran’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleriyle bir araya geleceği üçlü zirve için Tahran'a gitti. Erdoğan zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi. TSİ 13:23 sularında görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “CAN” ile TSİ 11.30’da İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı.

Erdoğan’ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı’nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Erdoğan’a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Başkan Erdoğan’dan bir gün önce İran’a gitti.

İran Liderler Konferans Salonu’nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Ruhani’nin görüşmesi TSİ ile 13:23 sularında sona erdi.

Ruhani’nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de hazır bulunacağı Suriye meselesi için yapılacak üçlü zirveye katılacak olan Erdoğan, ardından İran Liderler Konferans Salonu’ndaki ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesi de bekleniyor.