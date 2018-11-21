Interpol’a Güney Koreli başkan

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkan olarak Güney Koreli Kim Jong Yang seçtiğini açıkladı.

Başkan vekili olarak görev yapan Kim, Interpol’un Dubai’deki yıllık kongresinde iki yıllık bir dönem için başkan olarak seçildi.

Fransa polisi, eylül ayı sonunda Çin’e gitmesinden bu yana kendisinden haber alınmayan Interpol’ün eski Başkanı Meng Hongwei’nin kaybolmasına dair soruşturma başlatmıştı. Interpol da ekim ayında yaptığı açıklamada Hongwei’nin başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Çin daha sonra Hongwei’nin ülkesinde rüşvet suçundan soruşturma altında olduğunu açıklamıştı.