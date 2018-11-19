İran’dan ABD’ye çok sert yanıt: Boyun eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhani, "İran, ABD'nin yaptırımlarına boyun eğmez" dedi.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmesinin ardından yaptırımlara başlayan Washington’a İran Cumhurbaşkanı’ndan çok sert yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İran, ABD’nin yaptırımlarına, ekonomik baskıya boyun eğmeyecektir. Yemen’den Suriye’ye ABD’nin Orta Doğu politikaları çöktü. Tahran, petrol satmaya devam edecektir” dedi.

Ruhani, İran’ın komşularıyla ilişkilerini kuvvetlendireceğini de vurgularken, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmada, “ABD bizim ihracatımızı engelleyemedi. ABD, bölgedeki başarısızlıklarından bizi sorumlu tutuyor. İran’a karşı yapılan psikolojik savaşa baş kaldıracağız” dedi.