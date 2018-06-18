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Japonya’da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Depremin, ülke kültürünü doğrudan etkilediği Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'da yaşanan depremde 200'den fazla kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
android-time 07:45 18 Haziran 2018
Haberler Dünya
Japonya’da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Depremin, ülke kültürünü doğrudan etkilediği Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'da yaşanan depremde 200'den fazla kişi yaralandı.

Yerel saatle pazar gecesi 23:00’te meydana gelen depremin bölgede çok büyük hasara sebep olduğu açıklandı.

osaka-reuters

Devlet televizyonu NHK, depremde en az 200 kişinin yaralandığını açıklarken aralarında 9 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Osaka’da ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyuran hükümet yetkilileri, fabrikaların durduğunu ve su sistemlerinin patladığını açıkladı.

Başbakan Shinzo Abe zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve önceliğin halkın güvenliği olduğunu söyledi. NHK televizyonu en az 234 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Osaka merkezli Panasonic üç fabrikada üretimi durduğunu açıklarken, Toyota Motor’un birimi Daihatsu Osaka ve Kyoto’da üç tesiste zarar tespit için üretime ara verildiğini açıkladı.

Son güncelleme: android-time 09:5518.06.2018
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