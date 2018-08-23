Kabızlıktan hastaneye gitti ölümün kıyısından döndü

Dünyanın saygın tıp dergilerinden BMJ, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan trajikomik bir olayı okuyucularına aktardı. Kabız olduktan sonra mide ağrısı çeken adamın test sonuçlarını inceleyen doktorlar şoka girdi... Acilen ameliyata alınan adam ölümden döndü.

Farklı hastalıklarla ilgili gelişmeleri, araştırmaları ve yaşananları okuyucularına aktaran ve tıp dünyasının en saygın yayınlarından biri olan BMJ dergisinde akıllara durgunluk veren bir hastanın öyküsü yer aldı. ABD ve İngiliz basınında da geniş yer alan bu vaka İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana geldi.

Boşaltım sorunu yaşayan ve kabız olduğunu söyleyen 24 yaşındaki bir adam yakın zaman önce hastaneye gitti. Doktorlar kronik kabız olan bu adama rutin kontrollerini yaptıktan sonra bazı rahatlatıcı ilaçlar verdi… Fakat aynı adam daha şiddetli karın ağrısıyla acil servise geldiğinde durumun vahameti ortaya çıktı.

İLGİLİ HABER 'Sizinki kaç santim' dedi, bilimsel araştırma heba oldu

Ulstrason ve röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar hayatlarının şokunu yaşadı… Zira hastaneye gelen adam megakolon ve megarektum adıyla bilinen rahatsızlıktan muzdaripti. Sindirimden sonra boşaltım yapamadığı için bağırsakları dolan ve rektumu şişerek parçalanmaya ramak kalan adamın iç organları zehirlenmeye başladı. Böbreklerinin bu zehirli kanı filtrelemekten dolayı güçsüzleştiğini fark eden doktorlar hemen genç adamı ameliyata aldı.

Doktorlar iç organları temizlerken bağırsaklardaki atıklardan da ellerini kullanarak kurtuldu. Ameliyatı yöneten doktor, “Kronik megakolon hastaları ve kabızlık çekenlerde ameliyata başvurmadan çözüme ulaşmak mümkün. Su bazı ilaçlar verilebilir ve bu birçok hastada işe yarayabilir fakat bu hastada işe yaramadı. Bu hastanın hayatını kurtarmak için ameliyat son çareydi” dedi.